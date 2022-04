RECANATI – Tutto pronto al “Nicola Tubaldi” per Recanatese-Porto d’Ascoli, gara valida per l’11esima giornata di ritorno del campionato di Serie D girone F.

NOTE

Giornata di sole a Recanati, clima primaverile. Padroni di casa in casacca nera, ospiti in maglia orange. Arbitra l’incontro il signor Cristiano Ursini della sezione di Pescara, assistente 1 Pietro Serra di Tivoli, assistente 2 Danilo Giacomini di Viterbo.

FORMAZIONI

RECANATESE (4-3-3): Urbetis (01), Somma (03), Quacquarelli (02), Gomez (00), Pacciardi, Marafini (00), Minicucci (75′ Ferretti), Raparo (89′ Guidobaldi), Minnozzi (45′ Senigagliesi), Sbaffo, Giampaolo (75′ Defendi). All. Giovanni Pagliari. A disp. Amadio Meloni, Alessandretti, Capitani, Sopranzetti, Guidobaldi, Ferretti, Senigagliesi, Defendi.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Passalacqua, Sensi (72′ Aliffi), Rossi (55′ Battista), Evangelisti (03, 77′ Marini), Massi (00, 55′ Petricci), Clerici, D’Alessandro, Pietropaolo (03, 86′ Pacchioli), Sabatini (01). All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Verdesi, Battista, Petricci, Aliffi, Pacchioli, Marini, Spagna.

ANGOLI

3-0

AMMONITI

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Primi 5 minuti senza squilli, con le due squadre che si affidano a sterili lanci lunghi.

7′ Prima trama interessante della Recanatese. Gomez, dopo una fitta rete di passaggi, prova a mettere al centro per Sbaffo, che di testa non prende bene la mira e mette fuori.

9′ Cross di Raparo dal limite dell’area, la palla viene sporcata da un difensore orange e prende una traiettoria insidiosa, ma Testa la fa sua in presa alta.

12′ Giampaolo sfugge a Rossi che lo atterra con un fallo. Punizione dalla trequarti per la Recanatese.

13′ Giampaolo prova uno schema ma si incarta sul pallone, parte il contropiede del Pda con Massi che va via in velocità. Scarico al limite per Pietropaolo che senza pensarci troppo arma il sinistro: Urbetis blocca, ma è da apprezzare la transizione offensiva.

15′ Sabatini perde uno sfortunato rimpallo con Sbaffo, che sulla sinistra appoggia per Giampaolo. Il suo destro è ben controllato da Testa, nonostante il rimbalzo che poteva ingannarlo.

20′ Destro a giro dal limite provato da Evangelisti. Alto di poco. Sta prendendo coraggio il Pda.

23′ SALVATAGGIO CLAMOROSO DI PASSALACQUA: azione di contropiede della Recanatese innescata da un fallo non ravvisato su Rossi. Minicucci mette al centro per Minozzi: dopo un rimpallo, la sfera carambola sui piedi di Gomez che calcia a botta sicura, ma Passalacqua si immola sulla linea e mette in angolo. Testa era battuto, salvataggio che vale un gol.

25′ CLERICI SFIORA LA TRAVERSA: Contropiede Pda con Clerici che si converge da sinistra e prova il destro a giro. Alto di una spanna sopra l’incrocio. Ora la partita si è accesa.

31′ Sbaffo serve Minnozzi tra le linee, l’ex Samb prova il mancino ma strozza il pallone che termina sula fondo.

33′ Ora insistono i giallorossi. Sbaffo salta Passalacqua e arriva sul fondo. Palla in mezzo a cercare Minnozzi, Sabatini spazza.

34′ Cross dalla destra di Quacquarelli, Giampaolo salta più in alto di Sabatini ma Testa blocca il tentativo aereo.

36′ CHE OCCASIONE PER EVANGELISTI: Somma e Minicucci si addormentano sul settore di destra e Clerici riesce ad innescare Evangelisti dal limite. Il classe ’03 da solo e ben posizionato calcia debolmente e Urbetis blocca. Poteva fare meglio.

42′ Punizione da centrocampo per il Pda. Batte Evangelisti che trova coi tempi giusti Sensi. Il difensore prova il destro di prima intenzione ma la difesa respinge.

45′ Fallo di mano di Sensi dal limite. Punizione pericolosa per i padroni di casa.

45′ RETE SFIORATA DA MINNOZZI: gran calcio di punizione battuto dal classe ’96 che sfiora l’incrocio dei pali. Testa era rimasto immobile, che brivido.

45′ Finisce senza recupero un primo tempo divertente e corretto.

SECONDO TEMPO

45′ Fuori Minnozzi per Senigagliesi nei padroni di casa. Ora Sbaffo si sposta punta centrale.

48′ GOL RECANATESE: Lancio in avanti a cercare Gomez, Sensi è nettamente in vantaggio ma temporeggia per proteggere l’uscita di Testa. I due non si intendono, la sfera resta lì e Gomez la mette dentro. Che pasticcio, peccato perchè fino ad ora la prova della difesa era stata impeccabile.

52′ VICINO AL RADDOPPIO I GIALLOROSSI: Minicucci si presenta da solo davanti a Testa sull’invito di Sbaffo. L’estremo difensore orange riesce a sfiorarla e a deviare in angolo.

55′ 2-0 RECANATESE: percussione sulla sinistra di Senigagliesi, Pietropaolo e Sabatini si scontrano da soli e il 7 si presenta solo davanti a Testa, superandolo col destro. Sabatini rimane a terra dolorante ad una spalla dopo lo scontro fortuito col proprio compagno, che difatto ha mandato in porta il giocatore giallorosso.

57′ Ciampelli manda dentro Battista e Petricci per Rossi e Massi.

61′ Giampaolo ci prova col destro a giro. Largo non di molto.

70′ ANCORA IN GOL I PADRONI DI CASA: Passalacqua sbaglia il disimpegno e manda Giampaolo in campo aperto. Testa respinge la prima conclusione, ma sulla ribattuta Sbaffo mette dentro il tap-in. 3-0.

75′ Nel Pda esce Sensi per Aliffi. Nei leopardiani fuori Giampaolo e Minicucci per Ferretti e Defendi.

85′ Fuori Pietropaolo per Pacchioli, che esordisce in Serie D.

85′ Sabatini rischia il calcio di rigore su Senigagliesi che gli era andato via in velocità. Per l’arbitro non c’è nulla.

90′ Vicina al poker la Recanatese: Ferretti arma il sinistro in area ma Testa è reattivo e respinge.

90+3′ Non succede più nulla. La Recanatese vince meritatamente sfruttando tutti gli errori dei ragazzi di Ciampelli, oggi non impeccabili in difesa.