SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dalla gara di domenica 10 aprile contro il Matese, in programma alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Non abbiamo altri risultati se non la vittoria. Vogliamo festeggiare con i nostri tifosi a fine partita. Il Matese non ce lo permetterà ma dobbiamo essere più forti. Matese? È una squadra che gioca bene, è esperta e sono aggressivi. Chiediamo ai tifosi di darci una spinta in più. Non dobbiamo avere la fretta di segnare la partita dura novanta minuti, non importa come giocheremo ma domani contano i tre punti. Siamo contenti di avere tutta la rosa a disposizione e schiereremo la formazione migliore in campo.”