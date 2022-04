di Veronica Murgia

GROTTAMMARE – Nell’ambito di una lezione di italiano rivolta ai profughi ucraini, parte di una serie di appuntamenti didattici organizzati dall’Eurohotel, il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili hanno incontrato alcuni rifugiati.

Sono 20 gli ospiti ucraini presenti presso l’Eurohotel, mentre sono circa 60 gli altri profughi accolti nel comune di Grottammare, alloggiati presso altre famiglie ucraine presenti nel territorio da più tempo.

“Mi auguro che il prossimo sole in mare addolcisca le ferite che vi portate appresso e vi permetta di non pensare al dramma che avete vissuto, almeno per qualche minuto” è l’auspicio rivolto dal sindaco Piergallini ai rifugiati.

L’assessore Pomili confida che “i primi giorni ci siamo trovati un po’ disorientati ma il cuore è stato quello che ha motivato il nostro agire. Fin da subito ci siamo mossi per contattare le strutture ospitanti e oggi siamo qui per portarvi l’abbraccio di tutta la comunità grottammarese”.

La comunità ucraina ringrazia l’accoglienza ricevuta a Grottammare, affermando che più che una bella camera d’albergo o dei bei vestiti serviva calore umano, proprio come quello ricevuto.

Il sindaco annuncia che probabilmente ci saranno altri arrivi in città ma dal momento che la gestione dei flussi migratori è di competenza della Regione Marche, insieme alla Questura e alla Protezione Civile, al momento non vi sono certezze in merito.

L’amministrazione ha ricordato la possibilità di partecipare alle lezioni di italiano organizzate da LUTES presso il Municipio ogni giovedì, a cui si aggiungono le lezioni organizzate dall’Eurohotel il giovedì e il sabato.

Infine, il sindaco e l’assessore hanno informato che il Comune sta provvedendo all’organizzazione di pullman diretti ad Assisi per la “Marcia della Pace” del 24 aprile, a cui la comunità ucraina è invitata a partecipare.