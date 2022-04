SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tonino Capriotti, con un pensiero rivolto ai pescatori sambenedettesi, ha aperto ieri i lavori in commissione attività produttive: tema sul tavolo: il progetto del villaggio della piccola pesca. Progetto che vale 400 mila euro e comprende la nascita di un complesso di box per i pescatori attivi sottocosta, che ormeggiano le barche all’interno della darsena turistica e usano i canotti prefabbricati sul fronte est dei cantieri navali per il rimessaggio delle attrezzature.

Il regolamento per l’assegnazione dei box è stato messo a punto e sarà portato nel prossimo consiglio per l’approvazione dopo di che sarà pubblicato il bando. Ma le polemiche non sono mancate da parte dell’opposizione, contraria alle principali norme messe a punto dai tecnici del comune.

Bocciata la richiesta di definire come soggetto gestore dello spazio non i vari operatori, ma un consorzio unico. “Un procedimento del genere – ha spiegato il direttore dell’ufficio lavori pubblici Maria Teresa Massi – porterebbe ad individuare un unico rappresentante e obbligherebbe tutti ad iscriversi all’associazione, pratica contraria alle regole della libera concorrenza”.

Esclusa anche la possibilità di diversificare le attività: “Sia la destinazione attuale che la conformazione rendono impossibile un’attività di conservazione e di stoccaggio degli alimenti”.

Infine, gare aperte senza alcuna preferenza verso i precedenti assegnatari dei box, mentre la durata verrà resa omogenea a tutte e dieci le strutture e sarà di 4 anni. “Due casotti ricadono sul demanio portuale e quindi andranno in sub-concessione – ha ricostruito Massi – pertanto la tempistica è decisa dall’autorità portuale ed è di quattro anni, non rinnovabili”. Il canone sarà determinato dalla giunta.