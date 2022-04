ALBA ADRIATICA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 9 aprile, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 aprile i Carabinieri della Compagnia

di Alba Adriatica hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio volto a

contrastare e reprimere condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini della Val

Vibrata. L’attività ha visto coinvolte ben 10 pattuglie e si è conclusa con due arresti e

cinque denunce in stato di Libertà.

Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Egidio alla Vibrata, i Carabinieri della locale

Stazione sono intervenuti per una lite in corso tra i proprietari di due fondi agricoli

confinanti. Il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato più gravi conseguenze atteso

che uno dei due contendenti era passato alle vie di fatto e stava percuotendo il vicino con un

bastone. L’aggressore, un trentenne di origini rumene, dopo essere stato bloccato, è stato

quindi tratto in arresto per lesioni aggravate. La vittima, un sessantenne del posto, si è

invece recata autonomamente presso l’ospedale di Sant’Omero dove è stata medicata.

Sempre nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Civitella del Tronto hanno dato

esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa

dal Tribunale de L’Aquila a carico di un pregiudicato trentunenne di origini tunisine. La

misura restrittiva è stata emessa in seguito a segnalazione degli stessi militari della Stazione

di Civitella in quanto l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla

locale Stazione, da circa un mese disattendeva tale prescrizione.

Nella notte, a Martinsicuro ed Alba Adriatica, i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro e

del Norm-Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà tre automobilisti

che, sottoposti a controllo con l’etilometro, sono risultati con un tasso alcolemico nel sangue

superiore a quello consentito. Per i tre, oltre alla denuncia, è altresì scattato il ritiro della

patente.

Sempre nella nottata, a Corropoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un

quarantacinquenne di origini marocchine, trovandolo in possesso di un grammo di Cocaina

suddiviso in due dosi pronte per essere spacciate. La successiva perquisizione domiciliare

ha permesso di trovare presso la sua abitazione altri tre grammi di cocaina, circa trenta

grammi di hashsih, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Analoga sorte è toccata ad un trentenne di Alba Adriatica, sottoposto a controllo da parte dei

Carabinieri della locale Stazione Carabinieri e trovato in possesso di due dosi di eroina.

Anche per quest’ultimo è scattata la denuncia alla Procura della repubblica.