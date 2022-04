SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio contro il Chieti, i rossoblu di Alfonsi e Visi dovranno affrontare il Matese, domenica 10 aprile alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”.

Lo scorso anno i campani hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F posizionandosi al 5° posto in classifica a 56 punti accedendo ai play-off, dove sono stati sconfitti dal S.N. Notaresco per 1-0.

Nel campionato in corso la formazione di Urbano è posizionata al 10° posto a 36 punti. Dalla ripresa del torneo la squadra ha ottenuto 15 punti: quattro vittorie con Vastogirardi, Vastese, A.J. Fano e Castelfidardo. Tre pareggi con Porto d’Ascoli, Nereto, Notaresco.

Sono tre le sconfitte ottenute nel girone di ritorno: 3-1 contro il Castelnuovo Vomano, 1-0 contro il Chieti e 0-1 contro il Tolentino, giocata nell’ultimo turno.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 9 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

Sono 31 i gol segnati e 30 quelli subiti e con queste statistiche il Matese è la sesta squadra ad aver segnato meno gol ed è la settima squadra ad aver preso meno gol del girone.

Giocatori da tenere d’occhio: Luis Fabian Galesio, attaccante argentino classe 1993, sta disputando un buon campionato con i verde-oro risultando il miglior marcatore della squadra con 8 reti all’attivo. I suoi gol hanno portato 14 punti e in ogni partita in cui ha segnato, il Matese non ha mai perso.