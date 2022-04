SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un appuntamento da non perdere per grandi e piccoli quello di domenica 10 aprile, alle ore 15,30, presso il Museo della Civiltà Marinara di San Benedetto del Tronto, da cui partirà “Lungo il sentiero“, un percorso verso la “pineta dei funai”, che tornerà a vivere come un tempo. Un viaggio dedicato all’antico mestiere del funaio, che si potrà scoprire grazie a chi ancora oggi ne conserva la memoria storica. Al termine una gustosa merenda per tutti.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà interamente negli spazi del museo e del mercato ittico.

Costi: 7,00 euro adulti, 5,00 euro bambini.

Prenotazione obbligatoria al 353 4109069