SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Femminile è pronta all’esordio nel mondo digitale con la eFemminile.

Dopo il successo delle selezioni disputate alla King Arena di San Benedetto del Tronto il sodalizio rossoblù è pronto a partecipare al torneo digitale dedicato alle Società di calcio femminile della Serie C – Lega Nazionale Dilettanti.

La kermesse, unica nel suo genere a livello europeo, è stata vinta nella sua prima edizione, dalla Sicula Leonzio Women e successivamente dal Genoa. Entrambe le edizioni hanno iscritto nell’albo d’oro della competizione, il nome della eplayer Elena Coriale al termine di un vero e appassionante testa a testa prima con il Catanzaro e poi con la Roma Women.

Durante il campionato la Samb Woman affronterà le avversarie con la confermata formula dei match 1 vs 1. A rappresentare il team ci saranno la player Giorgia Casciaroli con l’attenta regia di capitan Chiara Poli entusiasta di aver avviato questo progetto come Sambenedettese femminile: “Siamo molto contenti di essere la prima squadra femminile della regione ad avere una sezione dedicata agli esports, un settore in grande crescita che può anche dare risalto alle società che come noi lavorano da anni nel calcio femminile e vogliono anche esplorare il mondo digitale dove le ragazze si possono divertire”

La Samb Woman è stata inserita nel gruppo insieme a: Res Women Roma, Cagliari, Trastevere, Ternana, Padova, Perugia, Cantera Pescara, Sambenedettese, Hellas Verona.

Questa stagione è stata possibile grazie al sostegno del main sponsor Sassa Motor & Sport, azienda nata dalla storica realtà picena Sassa roll-bar per offrire servizi alle aziende e l apossibilità di promuovere il proprio brand in manifestazioni o eventi sportivi o anche come supporto per la ricerca di partenership e sponsor. Il titolare Gianluca Corradetti: “Come azienda realizziamo e sosteniamo eventi sportivi da qualche tempo ci siamo aperti alle nuove realtà digitali e agli esports in cui crediamo molto sia per il calcio ma anche per altri sport che ci riguardano da vicino come i motori, siamo partner territoriali di King sport eventi e insieme stiamo collaborando per realizzare tante iniziative sul territorio piceno, divertenti, ludiche e particolari, abbiamo iniziato con un torneo di FIFA 22 nel 2021 e insieme alla Sambenedettese calcio femminile abbiamo deciso di iscriverci al campionato eLND per dare risalto a questa realtà territoriale, il tutto targato col brand internazionale “Women in games” che è presente anche sulle maglie da gioco indossate dalla nostra player.”

A impreziosire la partecipazione del team, la preziosa consulenza di Matteo Mattei, esperto del settore che ha supervisionato la nascita del progetto e mediato nelle fasi di iscrizione al campionato. A sostenere questa nuova avventura, anche la King che ha messo a disposizione la sua area esports per incontri, allenamenti e iniziative digitali dedicate.

Tutte i risultati del campionato eFemminile saranno a disposizione sul sito ufficiale della LND esport e sui canali social Samb Women.

Le live streaming si terrenno sul canale Twitch e su tutti i social media della LND.