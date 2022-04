Immigrazione, controlli sul territorio: espulsioni

Impegno costante e quotidiano a servizio della collettività sia per garantire la serenità familiare e lavorativa ai cittadini extracomunitari stabilmente domiciliati nei nostri comuni sia per affrontare, da circa un mese, le esigenze dei profughi dell’emergenza umanitaria determinata dalla guerra in Ucraina

di Redazione