Tutto pronto per l’inaugurazione di un nuovo spazio dedicato alla prevenzione e alla cura dei disturbi uditivi: CRA – Centro Riabilitazione Audiologica aprirà le sue porte sabato 9 Aprile a Porto D’Ascoli, in Via Enrico Toti 40.

Guidato dall’imprenditrice Valeria Ciaffoni, il centro ha lo scopo di supportare i pazienti in tutto il percorso di sensibilizzazione e riabilitazione uditiva. CRA si pone dunque come nuovo punto di riferimento, tanto più in un momento in cui il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine hanno evidenziato le difficoltà di coloro che, non sentendo bene, si sono trovati più isolati, impossibilitati a comunicare facilmente con gli altri.

Dal controllo dell’udito fino all’applicazione di apparecchi acustici, passando per la consulenza, l’assistenza domiciliare e l’orientamento sugli acufeni, CRA fornisce un servizio sempre attento e professionale, avvalendosi della collaborazione dei migliori specialisti e di tecnici audioprotesisti.

Per rafforzare sin da subito le sue attività di consulenza, CRA ha scelto come partner il giovane brand Acustico: una realtà già conosciuta nel territorio marchigiano, capace di rispondere alle nuove esigenze degli utenti con apparecchi acustici innovativi e soluzioni su misura per tutte le necessità.

Così, a Porto D’Ascoli nasce una nuova realtà dedicata ad un senso fondamentale, troppo spesso sottovalutato: l’udito infatti, una volta perso, non si recupera più, con importanti conseguenze sulla qualità della vita delle persone e dei loro familiari. CRA sarà a disposizione di tutti i cittadini già da sabato mattina, quando a celebrare l’inaugurazione saranno attesi autorità locali e professionisti sanitari.