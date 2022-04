SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci ha abituati a vederla volare in pedana, destreggiarsi fra trave, parallele asimmetriche, esercizi al corpo libero e volteggio, ad ammirarla nelle competizioni più importanti in Italia e nel mondo, ma Jessica Hèlène Mattoni è anche altro e ce l’ha raccontato in una video intervista realizzata nella casa della World Sporting Academy, la tensostruttura di ginnastica artistica situata in zona Agraria a San Benedetto.

La società sambenedettese da diverse stagioni difende i colori rossoblu nel campionato di Serie A1 di ginnastica artistica femminile, rassegna a cui quest’anno, però, Jessica non prende parte a causa di alcuni infortuni che la tengono ferma ai box: “Sto abbastanza bene. Negli ultimi mesi del 2021 ho accusato dei problemi al ginocchio, emersi proprio alla Final Six del campionato dello scorso anno. Da lì, a gennaio, ho sviluppato una tendinite al polso, che stavo recuperando, ma poi è subentrata un’infiammazione alla spalla. Mi sto limitando alla preparazione fisica delle gambe. L’idea era di dare una mano alla squadra in Serie A1, ma non sarà possibile”.

Per la prima volta, dunque, la Mattoni guarda il campionato di massima serie da spettatrice: “Una sensazione strana. La mattina delle prove mi mancavano le emozioni che si provano prima della gara. È una situazione diversa da tutto ciò a cui sono abituata. In quei momenti mi sono sentita al di fuori del team, una spettatrice, un supporto morale”. E il sostegno di una campionessa come Jessica è fondamentale per il battaglione di giovani atlete guidato dai tecnici Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni, una formazione di ragazze alle prime armi che si stanno difendendo con le unghie e con i denti contro le società più agguerrite e potenti d’Italia, prendendo di certo spunto anche dalle imprese della veterana del gruppo.

Jessica Hèlène Mattoni però pensa già alla sua vita oltre la ginnastica: “Studio massofisioterapia alla scuola ‘Enrico Fermi’ di Perugia. Sono contenta, è un percorso che volevo fare da sempre. È un mestiere molto importante sotto vari aspetti, perché permette di conoscere meglio il proprio corpo e anche di capire quando fermarsi nel caso in cui si avvertano dei campanelli d’allarme. Mi sta aiutando tanto in questo senso in relazione al mio corpo. Sono al terzo anno, sto già procedendo con la tesi e sto studiando per gli esami che avrò tra qualche mese. A luglio, infatti, ci saranno un esame scritto, uno teorico e la discussione della tesi, che sto scrivendo su un argomento relativo proprio alla ginnastica artistica, ossia il trauma di impatto sul piede”.

Jessica Mattoni può contare su un’esperienza ormai quasi trentennale nella ginnastica artistica e siamo certi darà un valido contributo al suo sport sia come tecnica sia come massofisioterapista, ma i progetti in cantiere sono tanti per la campionessa sambenedettese, che nel 2010 ha indossato anche la maglia azzurra ai Mondiali di Rotterdam: “Da qualche anno insegno ginnastica artistica e appena finirò gli studi vorrei iniziare a lavorare come massofisioterapista. Credo sia un buon connubio. Poi mi piacerebbe anche laurearmi in scienze motorie. Oltre a questo, ho altri progetti, ma ne parlerò a tempo debito”.