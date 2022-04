TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 7 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo

Quella di oggi è una giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Comando di Teramo che sono stati chiamati ad intervenire in tre diversi scenari operativi. Durante la prima mattina una squadra è intervenuta per spegnere un incendio di residui della combustione di materiale cippato utilizzato per alimentare il cogeneratore installato presso il Campo Scuola di Teramo. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio con gli idranti in dotazione e hanno allontanato il materiale combustibile non ancora raggiunto dalle fiamme, eliminando ogni pericolo per l’impianto ed evitando la propagazione alla vicina siepe.

Nel primo pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SP17, nel tratto compreso tra Campli e Sant’Onofrio, nei pressi bivio per Cesenà. Una Pegeout 108 ha impattato violentemente contro il muretto al lato della carreggiata, per poi ribaltarsi sul tettuccio al centro della strada. La giovane coppia a bordo dell’auto ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il trasporto presso l’ospedale Mazzini di Teramo effettuato con un’ambulanza della Croce Bianca di Teramo. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Campli per i rilievi dell’incidente.

In serata si è sviluppato un incendio di sterpaglie a Cerchiara di Isola del Gran Sasso. I vigili del fuoco di Teramo hanno spento rapidamente le fiamme con i naspi in dotazione ai mezzi operativi inviati sul posto, evitato che l’incendio potesse espandersi in modo incontrollato.