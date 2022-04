SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara contro il Matese, i rossoblu continuano le sedute di allenamento. È tornato in gruppo il centrocampista Mattia Frulla, che dopo la sessione odierna ha rilasciato le sue dichiarazioni.

Frulla: “Dopo quindici giorni sono tornato in gruppo e sono a disposizione. Non sento più dolore, spero per domenica di essere disponibile e cercare di aiutare la squadra. Matese? La stiamo preparando nel modo migliore, loro hanno una squadra forte ma dobbiamo sfruttare il fattore campo per portare il bottino a casa”.