CUPRA MARITTIMA – Dopo cinque anni torna al Margherita Simone Riccioni per presentare, venerdì 8 aprile, alle ore 21,15 il film “La ballata dei gusci infranti“, l’ultimo lavoro cinematografico di cui è produttore e attore.

Il film è dedicato alle Marche, sempre al centro di una passione che Riccioni non ha mai abbandonato, soprattutto dopo il terremoto del 2016, da cui è nato questo progetto, che vuole spronare il nostro territorio ad avere consapevolezza di sé nonostante la tragedia di cui porta ancora segni e ferite evidenti.

Scritto e diretto da Federica Biondi, “La Ballata dei gusci infranti” è un film composto da quattro episodi che si intrecciano tra di loro, aprendo delle finestre su scenari diversi, tutti ambientanti nella zona ai piedi dei Monti Sibillini, dove i personaggi vengono sorpresi una mattina da un terremoto devastante, in cui ciascuno di loro perde moltissimo: armenti, casa, compagni di una vita. Ma la perdita più grande che tutti subiscono è la certezza sul loro futuro, per recuperare la quale dovranno raccogliere tutte le proprie forze e scoprire come ciascuno è risorsa fondamentale per l’altro perché è l’unione che può riaccendere la speranza.

Il cast è composto Lina Sastri, Giorgio Colangeli, Caterina Sulha, Miloud MouradI Benemara, Barbara Enrichi, Paola Lavini, Samuele Sbrighi e Simone Riccioni, che venerdì 8 aprile sarà in sala anche per rispondere alle domande del pubblico, coordinato da Luca Vagnoni. Il film sarà proiettato al Margherita anche sabato 9 aprile alle ore 19,00 e domenica 10 aprile alle ore 16,00.