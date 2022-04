SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano ad allenarsi i rossoblu al Samba Village dopo il pareggio in trasferta con il Chieti. La società inoltre ha comunicato la riduzione della squalifica di Di Domenicantonio passando da 4 giornate di squalifica a 3. Di seguito il comunicato.

“La A.S. Sambenedettese comunica che la Corte Sportiva d’Appello, a seguito del ricorso presentato lo scorso 29 marzo dalla società, ha deciso di ridurre a 3 le giornate di squalifica per il calciatore Simone Di Domenicantonio, al quale il giudice sportivo aveva inflitto 4 turni di stop al termine della gara di Castelfidardo. L’attaccante sarà quindi disponibile per la trasferta di giovedì 14 aprile contro il Castelnuovo”.

Dopo la seduta di allenamento è stato intervistato il tecnico rossoblu. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Con il cambiamento del calendario il programma per queste tre partite rimarrà invariato. Quando il campionato slitterà di una settimana lo cambieremo. Frulla? Sta meglio ma ancora non ha giocato la partita in allenamento, da domani contiamo di aggregarlo al gruppo. Dobbiamo ripartire non abbiamo più scusanti, è il momento dei fatti”.