FERMO – Operazione delle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato, nel Fermano, un 42enne per lesioni.

La persona deferita stava litigando con un altro individuo per futili motivi quando ad un certo punto ha tirato fuori un coltello ferendolo alla mano e al torace, per fortuna in maniera superficiale.

La vittima è stata portata comunque al Pronto Soccorso per le cure mediche, ferite guaribili in pochi giorni.

Provvedimento reso noto tramite comunicato stampa, giunto in redazione il 7 aprile, dall’Arma fermana.