Era il lontano 1992 quando Mimmo e Palma, marito e moglie, decisero di intraprendere un viaggio avventuroso mano nella mano (o per meglio dire…con il coltello in mano!)

In quel di Monsampolo, nasceva così la Macelleria Castelli. Dopo alcuni di anni di lavoro sodo, molti sacrifici e giusta intuizione, nel 1997 apre le porte il secondo punto vendita a Pagliare.

Il desiderio di conquistare anche la vicina costa, poi, si fa sempre più vivo nella testa e nel cuore di Mimmo e Palma. E allora…detto fatto! Nel 2001 i due aprono un altro negozio proprio a San Benedetto.

Se per soddisfare il palato degli abitanti della vallata bastava della buona carne, più complicato era deliziare i gusti dei numerosi cittadini e turisti che popolavano la città. Ecco allora che i coniugi Castelli – con l’aiuto del figlio Simone, deciso a seguire le orme dei genitori – si reinventano per l’ennesima volta, proponendo per primi degli ottimi prodotti di gastronomia!

A portare al successo la Macelleria Castelli tre ingredienti fondamentali, che in trent’anni non sono mai cambiati: un attento servizio al cliente, altissima qualità e infinita passione…