SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale intende conferire le edizioni 2021 e 2022 del Premio Truentum, la massima onorificenza cittadina, in un’unica cerimonia che si svolgerà durante l’estate in una serata alla Palazzina Azzurra.

In vista di questo appuntamento, s’invitano tutti coloro che hanno una candidatura da proporre a protocollarla allegando un sintetico curriculum della persona che si segnala. Sarà poi l’apposita commissione a scegliere i premiati.

Ricordiamo che, in base all’art. 4 del Regolamento comunale per la concessione delle civiche benemerenze, il Premio Truentum “rappresenta la massima onorificenza concessa dal Comune di San Benedetto del Tronto a quei sambenedettesi di nascita o adozione che, operando nei vari campi dell’agire umano, siano riusciti a conseguire traguardi prestigiosi a livello nazionale e/o internazionale, dando lustro alla città.

La commissione giudicatrice è composta dal Sindaco pro tempore, che la presiede, dagli ex Sindaci della città e dai premiati negli anni precedenti. La Commissione può accogliere proposte e suggerimenti provenienti, oltreché da ciascun membro della Commissione, anche dai Consiglieri comunali, dagli assessori, nonché da Enti, società, istituzioni e dai singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare le personalità ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la civica benemerenza”.

Le proposte possono pervenire via mail, all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it, via Pec all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it, oppure presentate di persona agli sportelli dell’Ufficio Protocollo, piano terra del Municipio di viale De Gasperi.