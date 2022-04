“Salute in cammino alla Sentina”, il benessere non ha età

La passeggiata all’interno della riserva naturale della Sentina, organizzata dall'Unione Sportiva Acli Marche Aps, è in programma per sabato 9 aprile, con partenza alle ore 9,30 dall’ingresso Nord di via del Cacciatore.

di Elvira Apone