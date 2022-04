SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal” abbiamo intervistato il giovane presidente della Truentin Lama, Alessandro Marucci.

Nello scorsa giornata avete pareggiato 3-3 contro una delle favorite, ovvero Offida C5. Che partita è stata?

“È stata una partita dura contro una squadra forte ed attrezzata che punta a vincere il campionato. Abbiamo fatto una grande prestazione meritando il pareggio, mancava poco per poterla vincere”.

Nel prossimo turno affronterete Piceno United Mmx, che gara si aspetta?

“All’andata abbiamo perso perché non siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento quindi dovremo riscattarci. È una squadra con giocatori forti, sappiamo come giocano e cercheranno di vincere. Sarà una gara difficile, non dobbiamo sottovalutare nessuno e faremo del nostro meglio”.

Nella prima parte di stagione sembrava che Offida C5 e L’Altro Sport fossero le contendenti del primato ma nelle ultime partite Amici 84 ha diminuito lo svantaggio, inoltre, sono molte le squadre che combattono per i play-off. Che idea si è fatto di questo campionato?

“È un campionato molto competitivo e sapevamo di poter trovare squadre attrezzate ma non le conoscevamo a fondo. Il primato inizialmente era conteso tra L’Altro Sport e Offida C5 ma ad oggi è una corsa a tre con Amici 84 che ha recuperato dei punti, non me lo aspettavo”.

Può raccontarci come nasce la Truentin Lama, che scopo e obiettivi ha?

“La società nasce dal fatto di voler riportare il calcio a 5 nel nostro comune di Castel Di Lama. È un’associazione gestita da ragazzi che si conoscono da tanti anni, non sono l’unico a gestirla, ci sono anche il vice-presidente e il mister che aiutano a far crescere la squadra e il nostro progetto. Prima della pandemia partecipavamo al Campionato di CSI che stavamo per vincere prima che venisse fermato, poi abbiamo deciso di provare il salto nella FIGC e quindi di poter partecipare al campionato di Serie D. Il nostro progetto è quello di crescere ogni anno, di unire i più giovani e gli esperti per creare una rosa competitiva ed è fondamentale il concetto di amicizia, di famiglia e di divertimento. Con gli eventi che organizziamo in paese ci autofinanziamo per programmare la stagione successiva, il progetto è grande ma dobbiamo fare i conti con tutto”.

Quanto ha influito la situazione del Covid e la sospensione del campionato per la vostra squadra?

“La crisi del Covid ha influito molto e la sospensione del campionato di quest’anno ci ha creato molti problemi, il nostro gruppo squadra, io compreso, era risultato positivo e di conseguenza abbiamo dovuto rimandare delle partite influenzando il nostro cammino. Poi siamo ripartiti bene ma nelle ultime partite dopo la gara persa con San Benedetto City non siamo entrati in campo motivati ed abbiamo perso quattro partite di fila, forse perché pensavamo di aver perso il treno per i play-off. Per fortuna il pareggio di venerdì contro Offida C5, ci ha ridato morale”.