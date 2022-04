TESTA 7 In versione uomo assist. Lancio di 80 metri perfetto che manda in gol Spagna. Sul gol subito può poco.

PETRINI 5,5 Gara macchiata da due gialli uno più ingenuo dell’altro. L’assist per Clerici però è da manuale.

PASSALACQUA 6,5 Sventa di testa un paio di situazioni complicate. Ordinato come sempre.

SENSI 6,5 Inizia con un rischio in scivolata su Balsamo, poi gli prende le misure e non gli concede più nulla.

PASQUALINI 6,5 Prezioso tanto in fase di copertura, quanto in quella di sovrapposizione.

EVANGELISTI 6,5 Ha una chance su punizione dai 25 metri, ma opta per il cross anzichè calciare. Eppure la stecca ce l’ha, poco dopo va ad una spanna dall’incrocio col destro. Buona gara.

PIETROPAOLO 6,5 Lo trovi a destra, a sinistra, in attacco e in difesa. Non ha un sosia, è in gran forma.

ROSSI 6,5 Concede qualche volta di troppo il tiro da fuori agli avversari, per il resto gioca con la solita intensità.

VERDESI 6,5 Lavoro generoso in fase di pressing e copertura. Vicino al 3-0 con un bel destro da fuori.

BATTISTA 7,5 Quando punta l’uomo la difesa campana trema. Costringe Balsamo all’ammonizione ed è sempre pericoloso. Si guadagna e trasforma il rigore con freddezza.

SPAGNA 7,5 Sfrutta il rinvio di Testa per presentarsi solo davanti a Cusimano, fulminandolo con precisione. Il gol è nello stop a seguire. Ha anche la chance per raddoppiare ma calcia centrale da buona posizione.

CLERICI 7 Entra e segna il primo gol stagionale dopo 2 minuti. Finalmente si è sbloccato.

CIAMPELLI 6,5 Imbufalito per le occasioni concesse nel finale, con l’Alto Casertano che in 10 ha trovato molti più spazi. Unico rimpianto non aver tolto Petrini già ammonito, che aveva rischiato in precedenza il secondo giallo.