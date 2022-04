di Veronica Murgia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna la tradizionale Mezza Maratona dei Fiori. Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, il ritorno dell’evento sportivo, giunto alla sua 22esima edizione, è stato annunciato questa mattina presso l’Auditorium Comunale Tebaldini alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Cinzia Campanelli e del presidente dell’Atletica Avis Domenico Piunti.

La maratona prende il via domenica 10 aprile: appuntamento in piazza Giorgini dalle 8.30 con partenza alle 9.15. Sono previste tre tipologie di percorsi, pensati per coinvolgere diverse categorie di persone. Il primo, dedicato ai più atletici, è lungo 21km; il secondo, a carattere ludico-motorio, misura 10km; mentre il terzo, chiamato Family Run, è una passeggiata di soli 4km adatta a chi intende partecipare unicamente per godersi le bellezze della città e del lungomare.

La maratona percorrerà viale Buozzi, il lungomare fino alla Croce Rossa e quindi via Tedeschi, via Ponchielli, via dei Mille. Si torna indietro attraverso via San Giacomo e si riprende il lungomare, si svolta in via delle Tamerici e, passando di fronte al molo Sud, si torna in viale Buozzi. Il percorso si ripete per due volte per quanto riguarda la 21 km, mentre una sola volta per la gara da 10km. Lungo tutto il tragitto vigeranno limitazioni al traffico, con divieti di sosta ed eventuale rimozione dei mezzi.

“L’evento ha una valenza sia sportiva che turistica – precisa l’assessore Campelli – è il terzo evento sportivo primaverile che l’amministrazione propone, dopo la Tirreno Adriatica e il Duathlon. La finalità è quella di destagionalizzare il turismo sambenedettese e attirare visitatori in città anche ad aprile”.

Un obiettivo che le precedenti edizioni della Mezza Maratona avevano ampiamente raggiunto. “In passato abbiamo riscontrato che chi viene in città nel mese di marzo o aprile – conferma il presidente Piunti – torna con più facilità durante l’estate”.

Un successo che sembra essere garantito anche per questa edizione. “In Riviera arriveranno circa 2400 atleti che provengono per buona parte dalle società sportive del nostro territorio ma anche da Bari, Milano, Latina, Siena, Isernia e persino 17 persone da Agrigento”.

Il presidente Piunti si sofferma infine sui ringraziamenti. “Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano con me. Lo staff, il direttivo e i miei associati. Ma anche il Circolo Tennis Maggioni nella persona di Afro Zoboletti che ci supporta a livello logistico”. È lì, infatti, che i partecipanti dovranno recarsi prima della partenza per il ritiro delle pettorine. “Ringrazio l’Associazione Radioamatori di Ascoli e San Benedetto per la gestione delle comunicazioni durante la gara. Ringrazio il comune di San Benedetto: il sindaco Spazzafumo, l’assessore Campanelli, l’ufficio Sport e dei Lavori Pubblici”.

Fin dalla prima edizione, la Mezza Maratona conserva nel nome la parola “fiori”: un chiaro riferimento alla cooperativa sambenettese “Fabbrica dei Fiori” che lavora per il recupero e l’inclusione di giovani con disagi psichici. Il presidente della cooperativa Franco Zazzetta ricorda, a tal proposito, che in Piazza Giorgetti durante la manifestazione sportiva sarà presente uno stand con in vendita manufatti realizzati dai ragazzi della cooperativa.