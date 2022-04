SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli torna alla vittoria e lo fa nel momento più importante della stagione, contro un avversario ostico a dispetto della posizione in classifica occupata.

Queste le parole dei protagonisti nel post partita:

Ciampelli, mister del Porto d’Ascoli: “Vincere oggi era importante e non scontato. In queste settimane ce ne sono successe di tutti i colori tra infortuni e covid, forse qualcuno se lo è dimenticato. Ho sentito delle critiche dopo la sconfitta col Trastevere, sono cose che non stanno nè in cielo nè in terra. Qualcuno è uscito dalla dimensione di che cosa significa il Porto d’Ascoli in Serie D. Chiunque abbia giocato almeno una volta a calcio sa che l’ultima in classifica gioca senza pressioni e senza nulla da perdere quindi è molto difficile da affrontare. Oltre a questo gli avversari hanno messo in mostra qualità, hanno fatto soffrire il Fano e hanno rifilato 5 gol al Nereto. Quindi non era una partita semplice come tutti pensavano. La vittoria di oggi è fondamentale. Siamo riusciti ad aggredire la partita come volevamo, finalmente abbiamo segnato per primi. Abbiamo fatto una partita intelligente e sofferta allo stesso tempo”.

Mister Mancino, allenatore-giocatore Alto Casertano: “Abbiamo giocato il nostro calcio, il gol è nato dal rinvio del loro portiere sul quale noi eravamo messi male. La sconfitta di oggi, unita alla vittoria del Montegiorgio contro il Nereto, ci porta ad una retrocessione matematica. Quello che però dico sempre ai ragazzi è che dobbiamo giocare ogni partita con la stessa mentalità, almeno per fare esperienza gettando le basi per il prossimo anno”.

Lorenzo Pasqualini, terzino del Porto d’Ascoli: “Abbiamo sfatato il tabù dei gol presi a freddo. Oggi abbiamo approcciato alla grande una partita non facile contro una squadra che ha dei valori. Affrontarli oggi, dopo il difficile periodo costellato dal covid non era semplice. Gol nel finale? Abbiamo rischiato qualcosina, ma dopo il 3-0 eccetto una bella giocata del loro attaccante la partita è stata totalmente in controllo”.