SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Porto d’Ascoli-Alto Casertano.

NOTE

Pomeriggio nuvoloso, con brezza leggera. Porto d’Ascoli in campo con maglia orange, ospiti in completo bianco con inserti blu. Arbitra il signor Adam Collier di Gallarate, coadiuvato da Edoardo Salvatore di Tivoli e Francesco Raccanello di Viterbo.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02), Rossi, Battista, Evangelsiti (03), Spagna (75′ Clerici), Pietropaolo (03). All Ciampelli.

ALTO CASERTANO (4-3-3): Cusimano (02), Di Stasio (01), Mema (03, 65′ Megaro), Mancino, Longobardo (02), Monteleone, Maydana (75′ Jara), Amabile, Balsamo (03), Illuminato (00), Romeo (01). All Di Costanzo.

ANGOLI

3-4

AMMONITI

Balsamo (A), Petrini (P)

ESPULSI

PRIMO TEMPO

3′ Si fa vedere in avanti l’Alto Casertano, cross dalla sinistra. Testa controlla.

5′ GOL PORTO D’ASCOLI: Testa rinvia di piede e pesca direttamente Spagna, l’ex Montegiorgio salta in velocità Mancino e si presenta solo davanti a Cusimano, battendolo col destro nell’angolino basso. Subito avanti il Porto!

8′ Provano la reazione i campani. Gran botta dai 25 metri di Amabile, Testa si rifugia in corner tuffandosi alla sua destra.

13′ Ancora soluzione da fuori area provata dagli ospiti. Stavolta il mancino di Illuminato finisce alto.

22′ Buona punizione guadagnata da Battista intorno ai 25 metri. Calcerà Evangelisti.

23′ Palla messa in mezzo per Sensi che fa la sponda, ma il guardalinee ravvisa offside.

25′ Si fa rivedere in avanti l’Alto Casertano, azione insistita di Amabile che salta due uomini con troppa facilità e cerca il tiro dal limite. Palla alta, ma si sta lasciando troppo spazio agli ospiti, che hanno già calciato 4 volte dal limite.

28′ Evangelisti si mette in proprio e prova a sorprendere Cusimano dai 20 metri sull’invito di Battista. Alto di poco.

33′ Percussione di Battista sulla sinistra, fermato irregolarmente alle porte dell’area sul lato corto, ammonito Balsamo.

34′ Battista calcia la punizione, bassa e tesa ma la difesa allontana. Sulla ripartenza gli ospiti conquistano il terzo corner della partita.

38′ Corner per il Porto d’Ascoli. Battista pesca Rossi libero sul secondo palo che calcia al volo a botta sicura, ma la difesa spazza.

40′ Buona punizione per Battista dai 23 metri circa. Barriera.

42′ Ci provano ancora da fuori gli ospiti. Il mancino di Maydana finisce sul fondo, ma ancora una volta è stato invitato a calciare con troppa libertà.

45+1 Ammonito Petrini per aver protestato troppo in occasione di una fallo non concesso.

45+1 Finisce 1-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

48′ Punizione dall’out di destra per gli orange. L’arbitro ravvisa un fallo in attacco e l’occasione sfuma.

50′ SPAGNA VICINO ALLA DOPPIETTA: il numero 28 salta secco Longobardo entra in area e col destro calcia forte ma centrale. Cusimano blocca in due tempi, c’era Evangelisti ben posizionato sulla destra, forse poteva servirlo sulla corsa.

55′ Gran palla recuperata da Verdesi che vede Spagna tutto solo con la difesa dell’Alto Casertano messa malissimo. Il filtrante arriva però con un attimo di ritardo e Spagna finisce in fuorigioco.

58′ Battista riceve palla sulla sinistra da Pasqualini e prova la sua giocata preferita. Si accentra e calcia a rientrare sul secondo palo, sfera alta di poco sull’incrocio.

60′ GRAZIATO PETRINI: fallo su Mema in anticipo alle porte dell’area. Era già ammonito, l’arbitro non gli mostra il secondo cartellino giallo. Ciampelli su tutte le furie per il rischio appena corso.

61′ Sulla punizione seguente, Maydana calcia tra i guantoni di Testa.

65′ Ci prova Mancino da oltre 35 metri, conclusione velleitaria che Testa blocca.

70′ CALCIO DI RIGORE PER IL PDA: Battista sfugge a Di Stasio che lo stende irregolarmente. Rigore netto, Battista ha già il pallone in mano.

70′ GOOOL PDA: Battista apre il piattone e infila nell’angolino basso alla sinistra di Cusimano. Il classe ’02 aveva anche intuito ma non è bastato. 2-0.

75′ Primo cambio per Ciampelli, fuori l’autore del vantaggio Spagna per Clerici.

77′ ANCORA IN GOL IL PORTO D’ASCOLI: Petrini recupera un pallone d’oro e lancia subito il neoentrato Clerici sul filo del fuorigioco. Difesa ospite completamente allo sbaraglio, Clerici arriva a campo aperto davanti a Cusimano e lo batte per la terza volta. 3-0, partita in banca.

79′ Fuori Battista per D’Alessandro.

83′ Espulso Petrini. Scivolata su Jara senza senso sul 3-0. Porto d’Ascoli in 10 a 7′ più recupero dalla fine.

85′ Fuori Rossi per Sabatini negli orange.