SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei locali rinnovati del Centro per le Famiglie comunale di San Benedetto del Tronto, in via Manzoni, è stato inaugurato sabato 2 aprile lo spazio “Un Villaggio per Crescere a San Benedetto del Tronto” .

Insieme a genitori e bambini, hanno presenziato al taglio del nastro il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni, la garante comunale per l’infanzia Donatella Forlini e la vice-coordinatrice dell’Osservatorio comunale infanzia e adolescenza Patrizia Antonelli.

A fare gli onori di casa, oltre allo staff al completo del Servizio Politiche Sociali, la presidente dell’associazione “Michelepertutti ONLUS”, partner del progetto, Cristiana Carniel e lo staff di “Un Villaggio per Crescere a San Benedetto del Tronto”.

“Un Villaggio per Crescere” è un progetto di contrasto della povertà educativa, riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità – OMS e dall’Unicef come buona pratica a sostegno della nurturing care, le cure che nutrono nei primi anni di vita.

Il progetto è proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino e i Villaggi aperti sul territorio nazionale nel biennio 2021-22, come quello di San Benedetto del Tronto, sono cofinanziati dall’iniziativa “Impresa Sociale Con i Bambini”, dalla Fondazione Generali Italia – The Human Safety Net ONLUS (THSN) e da “Ora di Futuro”, nell’ambito del progetto “Crescere nel Villaggio”.

E’ già disponibile lo spazio allestito a misura di bambino dove i piccoli frequentatori potranno esprimere le proprie potenzialità affiancati dall’adulto di riferimento. Li affiancheranno educatrici qualificate per favorire lo sviluppo della relazione “bambino-genitore” attraverso la condivisione di tempo di qualità e degli spazi preposti.

Le attività proposte nel Villaggio (artistiche, di lettura, musicali, di movimento, di gioco) sono finalizzate a sostenere lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale del bambino, rafforzando al contempo le competenze genitoriali e stabilendo reti amicali tra le famiglie partecipanti.

Le attività si svolgono il lunedì e il sabato mattina e il giovedì pomeriggio. Il servizio è gratuito per tutte le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 21, ma è necessaria la prenotazione chiamando il numero 375 7466320, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20.