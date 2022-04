Da Riviera Oggi Tabloid numero 1271

CUPRA MARITTIMA – Lettori e lettrici di Riviera Oggi, ecco un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai vertici delle Polizie Locali del Piceno e delle Forze dell’Ordine.

Oggi è la volta del neo Comandante della Municipale di Cupra Marittima, Cristian Lupidi, che in questi giorni ha preso il posto di Giorgio Locci che è andato in pensione dopo quattordici anni di servizio. Di seguito la nostra bella intervista e chiacchierata con il nuovo numero uno del Comando cuprense.

Prima domanda al cittadino Cristian Lupidi. Quali luoghi di Cupra Marittima predilige per qualche ora di relax?

“Mi sento fortunato a poter dare il mio contributo professionale ad una realtà come Cupra, che già frequentavo personalmente: il museo malacologico, la Cupra Marittima romana, il Colle Marano e il suo borgo definito ‘baciato dagli dei’, gli scorci sul mare, la spiaggia, questo è un posto davvero incantevole e godibile. Di fronte a tanta scelta sarebbe difficile sceglierne uno piuttosto che un altro”.

Come noto, è fresco di nomina di Comandante della Polizia Locale cuprense. Auspici e sensazioni?

“Sono stato incaricato ufficialmente dal primo aprile e lette le carte ho subito escluso che si potesse trattare di uno scherzo…le sensazioni sono positive: il personale è esperto, conosce bene il territorio e le persone, adeguatamente preparato e disponibile. Vorrei renderlo un team, che non è un insieme di individui ma qualcosa di molto più complesso e alchemico direi. L’auspicio è anche quello di poter consolidare l’ottimo legame che c’è con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio: per come intendo io la nostra professione, per avere risultati efficaci per la città è fondamentale per noi la collaborazione con Carabinieri, Polizia, Capitaneria di Porto e tutti gli altri. Altrettanto importante sarà il contributo del gruppo comunale di Protezione Civile, su cui conto molto: fra le manifestazioni che ci attendono a breve cito il passaggio del Giro d’Italia con la tappa Pescara-Jesi (per me avrà un significato particolare) e la gara di triathlon entrambe a maggio”.

Quali sono gli obiettivi primari del Comando in vista anche della vicina stagione estiva che solitamente vede Cupra Marittima riempirsi di turisti provenienti da varie zone d’Italia e non solo?

“Io personalmente ho una vision molto moderna della polizia locale, credo frutto di ciò che ho vissuto professionalmente, mi riferisco ai 3 anni fantastici alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Fermo ma anche ai 3 da dirigente del Corpo di Polizia Locale di Jesi, e al fatto che svolgo questa professione solo da una quindicina d’anni. Dobbiamo essere preparati su tutti i fronti, dal codice della strada, all’edilizia, all’ambiente, al commercio e al penale. Proprio sotto quest’ultimo aspetto stiamo concludendo alcune attività di indagine di cui daremo conto al termine. Inoltre ho già avuto modo di confrontarmi con la Giunta e abbiamo ragionato su alcune ipotesi relative alla viabilità di almeno un tratto del lungomare, del borgo storico e dell’itinerario ciclopedonale. Abbiamo anche condiviso l’opportunità di istituire dei servizi di prossimità, con personale appiedato a rotazione in varie zone della città. Al contempo ritengo che i miei collaboratori debbano anche lavorare con maggiore sicurezza e per questo porterò a breve in giunta una proposta di delibera per la dotazione di spray antiaggressione e manette previo adeguato corso di formazione, notiziando anche la Prefettura dell’implementazione. Io farò poi un corso da istruttore così da poter fare internamente corsi di aggiornamento. Credendo molto nella digitalizzazione, ho già fornito il personale di strumenti informatici per rendere sempre più smart e quindi agile ed efficace il servizio: oltre a poter controllare in tempo reale sul campo ogni notizia su veicoli e patenti anche stranieri di soggetti sottoposti a controllo, a breve, dopo un corso di abilitazione, inizieremo ad utilizzare tablet e palmari per il servizio quotidiano”.

Emergenza Covid e crisi Ucraina, Cupra ha risposto presente alla solidarietà con tanti gesti di generosità. Il suo pensiero a riguardo.

“Sono dinamiche molto complesse e che lavorano a migliaia di piedi di altitudine rispetto a quello che possiamo conoscere e sapere realmente noi da quaggiù: rischierei di essere banale. Ciò che mi intristisce al di là delle ragioni è vedere famiglie normali, quindi individui non impiegati direttamente nel conflitto e per questo inermi, in particolare bambini dover lasciare tutto dietro di loro, anche distrutto, senza una certezza di cosa sarà per loro il futuro. Ricordo un episodio di alcune settimane fa in cui alcuni ucraini, giunti a Cupra Marittima, si sono rivolti a noi per chiedere cosa avrebbero dovuto fare per circolare sul nostro territorio con veicoli immatricolati là prima della polizza di frontiera gratuita: abbiamo visto il terrore nei loro occhi”.

Ultima domanda, un suo augurio per il futuro della Polizia Locale di Cupra e per la città.

“Al servizio che ho l’onore e l’onere di coordinare, auguro di essere all’altezza di dare risposte efficaci alle esigenze del territorio e questo dipenderà in massima parte da me. Alla città auguro di confermare il trend positivo sotto l’aspetto del turismo, che rappresenta uno dei volani principali del territorio, crescendo in modo ordinato e rispettoso, non voltandosi dall’altra parte quando c’è qualcuno in difficoltà o che resta indietro”.