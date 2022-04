SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati pubblicati i bandi per la concessione dell’assegno di maternità per le mamme che non lavorano e per le famiglie con almeno tre figli minori. I benefici verranno erogati solo per gennaio e febbraio 2022, essendo in vigore da marzo l’assegno unico e universale che assorbe questi sostegni.

Per quanto riguarda l’assegno di maternità, viene concesso alla madre che non beneficia di alcun trattamento economico per la maternità o beneficia di un assegno inferiore a quello di legge. Alle stesse condizioni il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia.

Per fare domanda occorre avere un ISEE familiare per l’anno 2022 valido per le prestazioni rivolte ai minorenni non superiore ad euro 17.747,58 euro, essere residenti a San Benedetto del Tronto ed essere cittadini italiani o di paesi UE. Gli extracomunitari possono richiedere l’assegno se appartengono ad una delle seguenti categorie:

● cittadino rifugiato politico o suoi familiari

● cittadino titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari

● apolide e suoi familiari

● titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

● familiare di cittadino italiano, dell’UE o di cittadini soggiornanti di lungo periodo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

● cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia titolare del permesso di soggiorno e suoi familiari

● cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e suoi familiari

Per quanto riguarda l’assegno alle famiglie con almeno tre minorenni, occorre che i figli siano residenti a San Benedetto e iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente per tutto il periodo di erogazione dell’assegno. Per gli extracomunitari valgono le stesse condizioni sopra descritte. In ogni caso occorre essere in possesso dell’ISEE specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore ad Euro 8.788,99. Per fare domanda c’è tempo fino al 31 dicembre 2022.

Bando integrale e modelli di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it (sezione “I servizi”). Oppure si può contattare il Settore Politiche sociali (tel. 0735794259 o 794482) l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735/794555).