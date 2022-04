SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con la delibera votata nella mattinata di lunedì 4 aprile, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare – definitivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Nelson Mandela” di via Gonella, nel quartiere Agraria, con lo scopo di partecipare al bando PNRR dedicato a sport e inclusione sociale.

L’impianto, attualmente gestito dalla Unione Rugby San Benedetto, affiliata della Federazione Italiana Rugby – FIR, rappresenta uno dei principali luoghi di aggregazione per il quartiere Agraria. L’intensa attività sportiva che interessato l’area richiede importanti manutenzioni, sia per quanto riguarda l’area del campo da gioco e quello di allenamento, che per quanto riguarda gli spazi che ospitano gli spogliatoi e l’area dedicata al “terzo tempo”. Il progetto prevede anche importanti ricadute sociali sul quartiere che accoglie l’impianto, compreso un impianto fotovoltaico di produzione di elettricità a servizio delle abitazioni.

Gli interventi previsti hanno un costo complessivo di 4 milioni di euro. Di questi, come prevede il bando, 400 mila euro saranno a carico del Comune di San Benedetto del Tronto come quota di compartecipazione qualora il progetto dovesse venire essere ammesso a finanziamento.

“Partecipare a questo cluster del PNRR – ha detto l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – è un’occasione che non volevamo assolutamente perdere. Ogni federazione sportiva italiana è chiamata a scegliere un solo progetto, di una sola città, che sarà poi ammesso al finanziamento. Su 45 federazioni sportive in Italia, la FIR è l’unica che ci ha proposto di manifestare interesse a candidare il progetto. Abbiamo lavorato duramente, in tempi strettissimi, in tandem con l’Unione Rugby per provare a portare a casa un risultato che, se venisse raggiunto, rappresenterebbe una grande vittoria per San Benedetto. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone dell’Unione Rugby che si sono spese in prima persona perché il progetto venisse completato e preparato in tempo utile per rispettare la scadenza impostaci”.