SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Buon compleanno, Samb!”. Il presidente Roberto Renzi e tutta la società A.S Sambenedettese si uniscono agli auguri per il 99esimo compleanno del club. “In attesa del centenario – le parole di Renzi – abbiamo deciso di festeggiare il traguardo dei 99 anni domenica prossima (10 aprile) quando i rossoblù saranno di scena al Riviera contro il Matese. L’ingresso in campo delle squadre sarà accompagnato da una cinquantina di bambini, vestiti rigorosamente di rossoblù, con striscioni e palloncini, sugli spalti saranno presenti i ragazzi delle scuole calcio del nostro territorio. All’ingresso truccabimbi e gadgets per tutti i piccoli tifosi. La squadra indosserà la classica maglia con una dedica speciale ricamata per celebrare questo importante traguardo”. La società chiama a raccolta i tifosi invitando a colorare il Riviera di rossoblù con maglie, sciarpe, cappelli e qualsiasi indumento con i colori i sociali. E visto lo slittamento del recupero con il Vastogirardi, posticipato al 20 aprile, sarà possibile sottoscrivere il mini abbonamento fino a domenica 10 aprile ore 11.

Ecco i dettagli dell’iniziativa:

“Ti sosterrò perchè ti amo sai” è lo slogan della nuova iniziativa firmata A.S. Sambenedettese.

Ora più che mai i ragazzi hanno bisogno del calore e del sostegno di tutto il popolo rossoblù. Per questo abbiamo deciso di aprire la campagna di mini abbonamenti per il mese di aprile. Quattro le gare comprese nel pacchetto: Samb-Matese (10/04), Samb-Vastogirardi (20/04), Samb-Notaresco (24/04), Samb-Montegiorgio (27/04). I mini abbonamenti si potranno sottoscrivere a partire da lunedì 28 marzo a domenica 10 aprile (entro le 11) online sul sito vivaticket.com o presso i punti vendita Vivaticket del territorio. Per coloro che hanno già acquistato il tagliando per la gara con il Vastogirardi il mini abbonamento comprenderà anche la gara casalinga dell’8 maggio contro l’Aurora Alto Casertano (il nome di questo particolare abbonamento sarà “ANCHE A MAGGIO” e comprenderà Samb-Matese, Samb-Notaresco, Samb-Montegiorgio e Samb-Aurora Alto Casertano. NB: importante chiedere al punto vendita questo abbonamento per coloro che hanno già il tagliando del Vastogirardi).

A tutti coloro che sottoscriveranno il mini abbonamento verrà inviato un coupon da spendere sullo store ufficiale della Sambenedettese (https://store.samb.it) e un poster dei 99 anni della Samb. Pertanto, ricordiamo che è importante fornire il proprio indirizzo email dove ricevere il buono acquisto in omaggio. Ma non è finita qui. L’abbonamento darà il diritto di partecipare all’estrazione di due maglie ufficiali (data e modalità dell’estrazione verranno comunicate in seguito).

Di seguito il dettaglio dei mini abbonamenti. AVANTI SAMB!

Mini Abbonamenti “Aprile rossoblù” (4 gara casalinghe)

Periodo: Aprile 2022

Gare comprese: (M) Samb-Vastogirardi 06/04, 10/04 (D) Samb-Matese, 24/04 (D) Samb-Notaresco, 27/04 (M) Samb-Montegiorgio

CURVA NORD

Intero 30 euro in omaggio coupon 10 euro

Promo Fan: 20 euro coupon 5 euro

Over 65, Donne, Under 18: 20euro coupon 5 euro

TRIBUNA EST MARE

Intero: 46 euro coupon 15 euro

Promo Fan: 30 euro coupon 8 euro

Over 65, Donne, Under 18: 30euro coupon 8 euro

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 80 euro coupon 20 euro

Promo Fan: 56 euro coupon 14 euro

Over 65, Donne, Under 18: 56 euro coupon 14 euro

Tutti coloro che acquisteranno il mini abbonamento parteciperanno all’estrazione di due maglie ufficiali.

Di seguito i punti vendita VivaTicket:

Porto d’Ascoli/ San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 Porto d’Ascoli

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 Porto d’Ascoli

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 Porto d’Ascoli

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 Porto d’Ascoli

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Grottammare

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

P.zza Carducci 10, 63066 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Monteprandone/Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

via colombo 23 Stella di Monsampolo

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Carta&CO.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Martinsicuro

Goldbet Martinsicuro

Via Aldo Moro 114/116 Martinsicuro