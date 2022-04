SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La domenica passata ero presente allo Stadio “G. Angelini” di Chieti per assistere alla partita, è stato piacevole poter rivedere i tifosi rossoblu che hanno colorato il proprio settore e incitato la squadra. Passando alla partita in sé e lasciando da parte la bella cornice di pubblico presente da entrambe le parti, affermo che è stata giocata sotto un profilo tattico e un pareggio con i neroverdi ci può stare ma in caso di vittoria la Samb non avrebbe rubato nulla e vi spiego perché.

Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato con i padroni di casa che erano più propositivi ma senza creare particolari pericoli se non al 6’ pt con il colpo di testa di El Ouazni, ma la squadra che ha creato le occasioni più pericolose è quella dei rossoblu. Una al 10’ pt con un pallonetto di Fall uscito di poco sopra la traversa, una punizione pericolosa di Lisi che ha scheggiato il montante dopo una deviazione di un difensore di casa e il palo di Buono dove sulla ribattuta proprio il classe 01’, di cui stavamo parlando poco fa, ha sbagliato un gol già fatto sparando alto. Da ravvisare un rigore per i teatini dopo un tocco di mano di Conson, che a mio avviso poteva essere assegnato.

Nella seconda frazione di gara i neroverdi non sono scesi bene in campo e infatti al 5’ st Fall porta in vantaggio la Samb staccando più in alto di tutti e depositando il pallone in rete con un gran colpo di testa, merito anche il cross con il contagiri di Angiulli. Per finire, ha del clamoroso il gol annullato a Cardella: Lorenzoni pesca bene dalla difesa il movimento in profondità di Fall che copre il pallone per il numero 7 rossoblu che stoppa, compie una giocata fenomenale e con un pallonetto raddoppia. Un gol a dir poco eccezionale ma è un peccato che l’arbitro lo abbia annullato per fuorigioco, ed è il terzo gol regolare annullato in tre gare consecutive diverse. Del resto il Chieti al 40’ st troverà il gol con l’unica azione pericolosa creata nel secondo tempo, con Gai che dalla sinistra serve con un ottimo cross il movimento di El Ouazni che di testa pareggia i conti.

Modestamente dalle ultime quattro gare viste mi sento di dire che la Sambenedettese merita altre posizioni ma se oggi ci troviamo all’11° posto con 36 punti, oltre ad alcuni errori commessi dai giocatori in campo, pesano molto gli episodi sfavorevoli e i torti subiti. Sono ottimista per le prossime gare? Lo sono assolutamente e vi do le mie motivazioni. Vedo in questi ragazzi la voglia, l’impegno, la dedizione e soprattutto la serenità che fino a qualche mese fa era mancata. Desiderano una Curva piena, uno stadio da paura, accontentiamoli e secondo me una vittoria può dare loro una grande fiducia e superare i propri limiti per raggiungere una posizione al momento difficile da agguantare. Testa al Matese.

Inoltre vorrei scusarmi con tutti i lettori per l’errore commesso nell’approfondimento sul Chieti, pubblicato nel week-end, nel quale avevo inserito Fabrizi come giocatore da tenere d’occhio, assente per infortunio.