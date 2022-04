GROTTAMMARE – Sarà la ditta Asfalti Piceni Srl di Colli del Tronto a realizzare il primo stralcio dei lavori di riqualificazione del Lungomare Della Repubblica. L’aggiudicazione definitiva avvenuta a fine marzo indica il valore contrattuale dell’appalto, pari a 367.032,05 euro (di cui 326.063,50 quale importo derivante dal ribasso offerto dall’impresa (pari a 21,05%) ed oltre euro 7.602 per oneri per la sicurezza, in attuazione del Piano di sicurezza e Coordinamento) oltre iva al 10%, e i tempi di esecuzione delle opere, previsti in 120 giorni lavorativi.

L’intervento prenderà in considerazione tutta la lunghezza del vialetto ovest e i primi 100 metri del viale est (a partire dall’incrocio con via Ballestra). Previsti differenti materiali e colori per distinguere il piano pedonale (in “levocell”) da quello ciclabile (in quarzo azzurro).

Intanto, proseguono i lavori nelle pinete del viale est: dopo l’eliminazione degli alberi di pino pericolanti e l’ancoraggio delle piante che potevano essere trattate dal punto di vista statico, secondo la relazione dell’agronomo Lorenzo Granchelli, nei prossimi giorni verrà eseguita la ripiantumazione di 22 Pinus pinea. In questo caso, i lavori sono affidati alla ditta Ecoservice, al costo di 32 mila euro + iva.

I due interventi, preceduti dalle opere ai sottoservizi eseguiti dalla CIIP spa, costituiscono l’avvio della riqualificazione del Lungomare della Repubblica, secondo il progetto dell’arch. Massimiliano Perazzoli approvato nel novembre scorso. Si tratta del primo importante intervento dopo la realizzazione del viale, avvenuta tra gli anni 50 e 60 del Novecento.

Complessivamente, l’opera di riqualificazione interverrà su tutta la lunghezza del Lungomare centro (560 metri lineari), per un valore complessivo di 1,5 milione di euro.

L’idea del progettista, coadiuvato dai tecnici comunali arch. Liliana Ruffini e arch. Bernardino Novelli, si caratterizza per la valorizzazione degli accessi al mare, la conservazione e l’arricchimento delle pinete e delle aree verdi, la creazione di nuovi spazi di socialità e di gioco pubblico e gratuito, sul lato est, e per la regolamentazione della pista ciclabile sul lato ovest, dove verranno dirottate le biciclette nei mesi estivi per garantire più sicurezza ai pedoni sul lato est.