MONTEPRANDONE – Per permettere l’effettuazione di lavori urgenti sui passaggi a livello della linea ferroviaria Ascoli – Porto d’Ascoli, su richiesta di Rfi Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie delle Stato, il Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea di un tratto di via Borgo Nuovo e di un tratto di via dell’Industria.

In via dell’Industria i lavori si terranno martedì 5 aprile 2022, dalle ore 8 fino alle ore 18 e/o fino alla conclusione dei lavori ed è prevista la chiusura totale al traffico veicolare di via dell’Industria nel tratto compreso tra il P.L. Km.9+220 e Via Garibaldi, escluso residenti ed esercenti/utenza attività commerciali.

Mentre in via Borgo Nuovo gli interventi verranno effettuati mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 8 fino alle ore 18 e/o fino alla conclusione dei lavori, e la chiusura al traffico veicolare sarà prevista in via Borgo Nuovo nel tratto compreso tra via Circonvallazione Sud intersezione via della Barca e via Scopa intersezione via dell’Artigianato.

La ditta esecutrice dei lavori apporrà la adeguata segnaletica di preavviso di “lavori in corso” per indirizzare il traffico sulla viabilità alternativa.