Knoflach 6 Il portiere rossoblu non viene chiamato a interventi miracolosi. Nell’occasione del gol teatino devia il pallone con la gamba ma non basta per mantenere la porta inviolata.

Alboni 6 Gara sufficiente del terzino classe 02′. Cerca di proporsi sulla fascia ma lo fa meno rispetto al solito, in difesa non rischia.

Conson 5,5 Prima gara sottotono per il 3, la sua partita non è delle migliori: al 6′ pt dopo un cross di Siragusa, si perde El Ouazni che colpisce di testa e conclude di poco fuori. Al 32′ pt il Chieti reclama un rigore dopo un suo tocco di mano ma l’arbitro lascia proseguire. Al 40′ st viene preso in controtempo dall’ottimo cross di Gai e dal movimento alle proprie spalle di El Ouazni che pareggia i conti. Giornata storta che può capitare ma non si discutono il suo valore e la sua esperienza, risorse importantissime per questa squadra.

Tomas 6 Partita sufficiente del croato. Limita come può l’attacco neroverde sfruttando molto il suo fisico e la sua cattiveria.

Lorenzoni 6+ Gara più che sufficiente per il terzino classe 03′. Non si vede moltissimo in sovrapposizione ma in fase difensiva concede poco e nulla a Di Mino. Ottima la verticalizzazione al 35′ st che pesca Cardella in posizione regolare che sigla il 0-2 annullato per fuorigioco.

Angiulli 6 Il capitano rossoblu parte dall’inizio dove nel primo tempo non gioca una bellissima gara ma migliora nel secondo. Pecca di precisione in alcuni passaggi che di solito non sbaglia ma una partita come quella con il Chieti può permettergli di recuperare la condizione fisica. Ottimo l’assist con il sinistro a rientrare che al 5′ st porta Fall a segnare il gol del momentaneo vantaggio.

Buono 6+ Gioca come terzo di centrocampo e da battaglia nel suo reparto. Al 45+3′ pt si coordina bene dal limite dell’area e conclude verso la porta ma colpisce il palo interno che gli nega la gioia del gol. Viene ammonito al 30′ st.

Zanazzi 5,5 Parte bene ad inizio primo tempo proponendosi con degli inserimenti sulla parte destra del campo creando degli spazi. Nel secondo tempo cala fisicamente, si vede poco e niente. Esce al 40′ st per Amoruso.

Lisi 5,5 Gioca da trequartista e non crea particolari pericoli con le sue giocate personali e dribbling. Prova a sorprendere due volte Forti da un calcio piazzato creando qualche grattacapo, spreca malamente al 45+3′ pt la ribattuta, dopo il palo di Buono, sparando alto. Esce al 27′ st per fare posto a Peroni.

Fall 7 Altra prestazione di alto livello dell’attaccante senegalese. Sfiora il vantaggio al 10′ pt con un pallonetto che supera Forti in uscita ma finisce di poco sopra la traversa. Al 5′ st porta in vantaggio i rossoblu con la sua specialità: il colpo di testa. Salta più in alto di tutti e deposita in rete. Ottimo il lavoro di copertura della palla a 35′ st che è utile a Cardella per depositare in rete il gol dello 0-2 annullato.

Cardella 6+ Si muove tra le linee con Fall per cercare di creare confusione alla difesa neroverde. Al 24′ pt prova una rovesciata in area di rigore ma si spegne al lato, al 35′ st raddoppia con una giocata di pregevole fattura ma il guardalinee ferma tutto. Dopo i gol regolari annullati a Fall col Castelfidardo e con la Vastese, il gol del 7 rossoblu segnato contro il Chieti è il terzo gol regolare consecutivo ad essere annullato per un fuorigioco inventato, tutto questo ha dell’incredibile. Viene ammonito al 45+1′ pt.

Peroni 6 Subentra al 27′ st per Lisi giocando gli ultimi venti minuti di gara.

Amoruso sv Al 40′ st sostituisce Zanazzi disputando gli ultimi minuti di gioco.

Alfonsi-Visi 6+ È stata una partita tattica giocata da entrambe le squadre. Il pareggio ci può stare ma la Samb non avrebbe rubato nulla in caso di vittoria per le occasioni pericolose create. Non è un periodo positivo quello che stanno passando i rossoblu con soli quattro punti guadagnati in quattro gare su dodici punti disponibili. Gli errori dei giocatori durante le partite ci sono stati sicuramente ma la sfortuna in qualche episodio e i torti arbitrali subiti in queste ultime gare andranno a pesare a fine campionato. Si sa i campionati di Serie D sono così e chi ha seguito la squadra negli anni passati lo sa. Non c’è tempo da perdere, è arrivato il momento di preparare la gara con il Matese e una vittoria davanti ai propri tifosi, tornati in massa sui gradoni a Chieti, potrebbe lanciare la squadra a posizioni più alte, che merita, ed allontanarsi dalla temuta zona play-out.