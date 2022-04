Dopo una pausa di silenzio, sei tornato sulla scena letteraria e culturale la scorsa estate con una raccolta di sonetti erotici. Come mai proprio con questo genere letterario?

Francesco Tranquilli: Dopo aver letto per anni poesia e aver partecipato alle presentazioni dei libri di Ettore Picardi, ho voluto provare anch’io. A partire dalla fine del 2019, avevo già scritto una raccolta di circa 70 poesie dal titolo “Maschere”, che avevo fatto circolare sotto uno pseudonimo, perché penso che la poesia sia il modo più delicato di spogliarsi attraverso le parole e, quindi, nutrivo un comprensibile pudore. Allora mi sono inventato un poeta russo naturalizzato francese, “Vladimir Razumovskij”, e ho fatto circolare queste poesie a suo nome, spacciandomi per “traduttore”. Pareva che piacessero. Poi ho partecipato a un contest di sonetti su Facebook e anche lì ho ricevuto apprezzamenti; quando ho scritto un sonetto erotico, una mia amica mi ha suggerito di farne una raccolta. Così, tra Natale e Capodanno, ne ho scritti trenta e poi ho cominciato a cercare un editore, finché Valeria Di Felice me li ha pubblicati. Nel frattempo, ho continuato a scrivere, e ora ho già un’altra raccolta pronta per un editore.

La tua ultima fatica letteraria è un romanzo che si intitola “Dopo un breve sonno”. Che tipo di romanzo è?

Francesco Tranquilli: È un romanzo di indagine, una storia femminile scritta in prima persona che non è catalogabile in nessun genere preciso; forse per questo inizialmente nessuno sembrava interessato. Così, ho partecipato al concorso di una piccola casa editrice, la 0111 edizioni, che lo ha pubblicato. È una storia nata vari anni fa, mentre stavo scrivendo un romanzo giallo che rimase incompiuto perché la casa editrice che doveva pubblicarlo, a causa del cambio del direttore editoriale, aveva rinunciato alla collana in cui doveva uscire. Così ho iniziato una storia tutta diversa, che pare che sia molto coinvolgente e interessante, soprattutto per le donne, perché è scritto da un punto di vista femminile.

Parliamo dell’associazione culturale che hai fondato: “Visionaria”. Come è nata questa idea?

Francesco Tranquilli: Avevo realizzato uno spettacolo teatrale, “L’orgoglio e la pietà” in collaborazione con il Club dell’Unesco di San Benedetto, ma sapevo che, per gli altri progetti in cantiere, non avremmo più potuto contare sul loro appoggio. Ci hanno suggerito che avremmo dovuto fondare un’associazione “nostra”. Così, ci siamo ritrovati in tre, io, Ettore Picardi e Valentina Pacetti, abbiamo formato il direttivo, e poi abbiamo associato tutte le persone che avevano collaborato con noi, tra cui l’insegnante d’arte Valeria Vallorani, con cui anni fa all’Istituto Alberghiero avevo fatto dei laboratori didattici extra curriculari che si chiamavano proprio “Visionaria”; abbiamo ripreso quel nome per l’associazione e il logo del cigno, che Valeria aveva disegnato in quell’occasione. Tutti gli eventi organizzati dall’associazione hanno a che fare con musica, poesia e teatro. Abbiamo già messo in scena lo spettacolo “Corrispondenze”, ora stiamo preparando “Sera ‘e maggio”, che debutterà al Concordia il 31 maggio, con dialoghi scritti da Ettore Picardi e musica dal vivo e, ad agosto, faremo “Il ritorno dell’angelo”, all’interno del festival “Armonie della Sera”, uno spettacolo inedito con testi poetici scritti su musiche di Marco Sollini che raccontano una storia che sarà ambientata nella Russia di cento anni fa perché la protagonista femminile è ispirata alla figura della poetessa Anna Akhmatova.

A questo proposito, mi viene da chiederti cosa ne pensi di quello che, alla luce delle vicende politiche attuali, sembra essere un boicottaggio alla cultura russa…

Francesco Tranquilli: Non credo che ci sia un boicottaggio alla cultura russa. Tutto è partito dal Teatro alla Scala, quando è stato chiesto al direttore d’orchestra, Valerij Gergiev, amico di Putin, di chiarire la sua posizione e lui ha rifiutato, come ha fatto pure il soprano Anna Netrebko. Io credo che l’artista, in quanto portatore di valori universali, sia tenuto a dire da che parte sta, e in questo caso, se Gergiev non l’ha fatto, io la considero una forma di complicità, se non di aperta adesione alla guerra. Non c’è boicottaggio perché l’opera di Chajkovskij, “La dama di picche”, non è stata tolta dal cartellone, ma è andata in scena regolarmente con un altro direttore d’orchestra (allievo di Gergiev fra l’altro). In una situazione del genere, credo che non si possa rimanere ambigui, ma bisogna avere il coraggio di schierarsi e di dire la propria opinione, assumendosene le conseguenze.

Ti sei cimentato in tutti i generi letterari: prosa, poesia, traduzione, teatro. Quale senti a te più affine?

Francesco Tranquilli: Dipende dal periodo, perché le fasi della vita cambiano. Adesso ciò che mi è più affine è l’espressione poetica, che è un genere che si sviluppa in pochi minuti, da quando si ha l’idea a quando la si mette sulla carta. Ho, però, anche il progetto di un altro romanzo, ma sto cercando una persona che mi faccia una consulenza sull’ambiente delle emittenti private in cui voglio ambientarlo. Tra un paio di settimane, inoltre, presenteremo il progetto “Aria – Respirare Poesia”, che prevede seminari per le scuole, un laboratorio di lettura e scrittura poetica per gli adulti e un concorso di scrittura “in presenza”, il tutto fra aprile e dicembre. Praticamente, nel giro di tre ore, i concorrenti si ritroveranno sul posto e dovranno produrre dei versi su un tema dato. Verso ottobre o novembre abbiamo anche in programma di organizzare un laboratorio di lettura e scrittura poetica. Collaboreranno con noi il Club per l’Unesco, I Luoghi della Scrittura. la Arsenio Edizioni di Valeria di Felice e la testata giornalistica il Graffio.online di Rosita Spinozzi. Concludo svelando che mi sono anche rimesso, dopo venti anni, a scrivere canzoni, che magari potrò usare per un nuovo spettacolo che ho in mente.