SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella giornata del 3 aprile.

Incidente stradale a San Benedetto in via Abruzzi, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata per cause in fase di accertamento. Danneggiato anche un altro mezzo in sosta.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi e i rilievi.