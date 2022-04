SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine della gara odierna terminata in pareggio, abbiamo intervistato nel post-gara ai nostri microfoni i mister Sante Alfonsi, Alessandro Lucarelli e il centrocampista Federico Angiulli.

Alfonsi: “Può capitare una partita storta, ma non possiamo discutere di Conson. La partita era sotto controllo ma loro sono riusciti a pareggiare. Gol di Cardella annullato? Non ci lamentiamo. Abbiamo avuto occasioni pericolose, peccato non averla chiusa prima. Play-off? Dobbiamo pensare a vincere altrimenti non li meritiamo. Chieti? Giocano bene con il 3-5-2, è una buona squadra. Angiulli sta rientrando in condizione”.

Lucarelli: “Abbiamo guadagnato un buon punto. La nostra squadra ha troppi alti e bassi, devo capire come dare continuità ad un gruppo di giocatori che rispondono presente. È stata un partita tattica, sono cose interessanti. Il risultato è giusto, il nostro gol rappresenta il nostro spirito di questa stagione. El Ouazni ci ha dato una grande mano e sta dando un grande contributo. Rigore per noi nel primo tempo? Non mi lamento, il risultato sistema tutto”.

Angiulli: “Siamo tornati a segnare dopo due partite a secco. Il gol di Cardella era regolare ma non ci lamentiamo, il livello arbitrale della categoria è basso. Sto riprendendo la condizione fisica, ho corso molto ma ho sbagliato qualche passaggio di troppo”.