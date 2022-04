TESTA 5,5 I primi due gol sono imparabili. Sul terzo poteva forse chiudere meglio il primo palo, ma nell’1 vs 1 non è mai facile per un portiere.

PETRINI 6 Soffre Corsetti nel primo tempo, nella ripresa cresce e spinge sulla fascia destra, mettendo la giusta decisione nei contrasti.

DONDONI 5,5 Chiamato a sostituire Sensi, ancora positivo al covid. Marca stretto Fioretti e sui primi due gol non ha responsabilità specifiche. Sul terzo Macrì penetra troppo facilmente. Ha solo un tempo nelle gambe, nella ripresa entra Aliffi 6 (dal 45’st)

PASSALACQUA 5,5 Si fa ammonire all’85esimo quando la partita non ha più nulla da offrire. Ad inizio ripresa si immola su Fioretti evitando il poker.

PASQUALINI 5,5 Prova a farsi vedere in sovrapposizione sulla sinistra ed arriva anche un paio di volte sul fondo, ma non riesce ad offrire palloni interessanti per Spagna. Sul gol del 0-3 si fa saltare in velocità da Macrì. Pietropaolo 6+ (dal 72′) Entra troppo tardi, quando la partita è compromessa.

PETRICCI 5 Troppo impreciso nei passaggi. Non chiude su Sannipoli che ha tutto il tempo di calciare da 30 metri e raddoppiare. Ciampelli non gli fa neanche iniziare il secondo tempo. Rossi 6 (dal 45′ st) Col Trastevere in modalità risparmio energetico trova più spazi.

D’ALESSANDRO 5,5 Prova ad impostare in cabina di regia, abbassandosi spesso sulla linea dei difensori in fase di possesso. Non è tuttavia ben supportato dalle mezzali e la sua prestazione ne risente. Clerici 5,5 (dal 65′) Può accorciare le distanze ma calcia a lato da buona posizione.

EVANGELISTI 5 Viene subito ammonito e forse questo condiziona la sua partita nei contrasti. Cresce nella ripresa, come tutti i compagni, quando ormai è troppo tardi.

VERDESI 5,5 Mette in mostra buoni spunti, ma è impreciso negli appoggi. Con Spagna non trova quasi mai l’uno due che poteva innescare la sua velocità. Sabatini s.v. (dall’80’).

SPAGNA 6 E’ sempre isolato, spesso è l’unico uomo in area di rigore. Lotta generosamente su tutti i palloni aerei cercando una sponda vincente, ma non può essere l’unico riferimento centrale. Poco supportato.

BATTISTA 6,5 E’ l’ultimo ad arrendersi. Costringe Semprini a due autentici miracoli: il primo su un gran tiro a giro, il secondo su un calcio di punizione dal limite che avrebbe meritato miglior sorte. Meritava il gol.

CIAMPELLI 6 Il Trastevere è senza dubbio la peggior squadra da affrontare dopo un lungo periodo di stop forzato causa covid. Gli ospiti hanno messo in mostra una qualità tecnica e fisica superiore e hanno meritato di vincere. Detto questo però, il Porto d’Ascoli ha giocato esattamente la partita che voleva il Trastevere: lo ha aspettato, regalando un tempo, anzichè aggredirlo e raddoppiare sul portatore di palla, cosa che quando giochi contro il miglior attacco del campionato non puoi permetterti. Il problema dei gol subiti a freddo inizia ad essere cronico. Dal punto di vista della formazione, deve fare i conti con le assenze pesanti di Sensi e Napolano, che sicuramente avrebbero dato qualcosa in più. Per fortuna, si torna subito a giocare e mercoledì c’è un’altra sfida casalinga contro l’Alto Casertano, squadra che ha segnato 7 gol nelle ultime 2 partite. Sottovalutarla sarebbe un grave errore.