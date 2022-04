SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutta batosta per il Porto d’Ascoli, che incassa 3 gol in casa contro il Trastevere.

Queste le dichiarazioni dei due mister nel post gara:

Mister Ciampelli: “Abbiamo sbagliato per l’ennesima volta l’approccio alla gara, non si può prendere gol al 4 minuto in questa categoria e contro queste squadre. Sconfitta meritata, nella ripresa abbiamo provato con l’orgoglio a rimanere in partita e l’abbiamo fatto con dignità, ma la partita era già compromessa. Era una gara con tante incognite, con giocatori recuperati all’ultimo per il covid e molti assenti. Certo è che non si può giustificare un 0-3 dopo 45 minuti. Non siamo riusciti a trovare equilibrio. Prendere gol nei primi minuti contro queste squadre, equivale a dover scalare una montagna per recuperare. Ora c’è subito la sfida con l’Alto Casertano che oggi ha dato filo da torcere al Fano. In questi casi è meglio tornare in campo subito, non dobbiamo pensare alle altre, ma focalizzarci sul nostro percorso e il nostro obiettivo salvezza”.

Mister Mazza: “Il Porto d’Ascoli ha pagagto le due settimane di inattività forzata, noi siamo partiti subito forte e la gara si è messa in discesa. Nel secondo tempo abbiamo gestito le risorse, è un periodo fitto di partite ogni 3 giorni ed è importante gestire le energie. Dopo una gara del genere è difficile trovare qualcosa da dire ai ragazzi, siamo stati bravi a sfruttare gli spazi”.