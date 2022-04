SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Trastevere.

NOTE

Giornata di sole a San Benedetto. Padroni di casa in maglia orange, ospiti in completo bianco. Arbitra il signor Francesco Zago di Conegliano, coadiuvato da Andrea Pacifici di Arezzo e Gabrio Pulcinelli di Siena.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini, Pasqualini (72′ Pietropaolo), Passalacqua, Verdesi (80′ Sabatini), Battista, Petricci (45′ Rossi), Evangelisti, Dondoni (45′ Aliffi), D’Alessandro (65′ Clerici), Spagna. All Davide Ciampelli.

TRASTEVERE (4-3-3) Semprini, Ilari, Laurenzi, Massimo, Tarantino, Lo Porto, Macrì, Sannipoli, Fioretti, Corsetti (60′ Santilli), Lapenna. All Mazza.

ANGOLI

7-0

AMMONITI

Evangelisti (P), Corsetti (T), Massimo (T)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Prima bella discesa di Pasqualini, che da sinistra arriva sul fondo e prova il cross basso e teso, ma la difesa respinge.

4′ GOL TRASTEVERE: destro a giro di Corsetti sul secondo palo che infila Testa. 0-1.

11′ Prova la reazione il Pda: punizione di Pasqualini dalla trequarti ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

14′ Evangelisti ammonito per un fallo tattico su Sannipoli che era ripartito in contropiede.

17′ Pasqualini opera un cross dal fondo dopo un bello scambio con Battista. Impreciso.

19′ Petrini prova a sfondare sulla destra e trova il primo angolo della gara. Non sfruttato.

25′ Secondo corner per i padroni di casa, guadagnato da Battista.

27′ Punizione per il Pda dai 35 metri. Battista cerca la porta ma termina fuori di poco. Semprini c’era.

30′ Uno due tra Semprini e Corsetti, che arriva in area di rigore ma fortunatamente per gli orange c’è offside.

33′ Battista va via a Lo Porto che lo stende alle porte dell’area. Niente giallo, che forse c’era.

35′ RADDOPPIO TRASTEVERE: gran botta di Sannipoli dai 35 metri. Testa non ci arriva ed è 0-2. Parziale severissimo.

37′ ANCORA IN GOL GLI OSPITI: Macrì penetra indisturbato sulla destra, Pasqualini non lo tiene e il numero 7 calcia ad incrociare, battendo ancora Testa. 0-3.

45′ Timida reazione degli orange che si fanno vedere con un paio di corner non sfruttati. Finisce con un minuto di recupero una prima frazione amarissima, che ha messo in mostra la superiorità tecnica degli ospiti.

SECONDO TEMPO

45′ Aliffi e Rossi per Dondoni e Petricci. Queste le mosse di Ciampelli per provare a dare un senso alla seconda frazione.

47′ Calcio di punizione da buona posizione per il Pda. Battista prova lo schema battendo subito corto per Verdesi che però viene anticipato. Sul contropiede Macrì prova a fare tutto da solo ma calcia altissimo dai 20 metri.

51′ Vicino al poker il Trastevere. Fioretti sfrutta un errore banale di D’Alessandro per entrare in area, spostarsela sul sinistro e calciare. Passalacqua si immola.

54′ Ammonito Massimo per un fallo tattico su Petrini in ripartenza.

55′ MIRACOLO DI SEMPRINI: Battista prova il destro a giro ma Semprini si supera e devia in angolo con la punta delle dita.

56′ Sugli sviluppi del corner il pallone arriva ad Aliffi che prova a calciare in porta ma la difesa spazza. C’era Spagna solo e ben posizionato.

60′ Primo cambio per mister Mazza, esce Corsetti per Santilli.

62′ ALTRA GRAN PARATA DI SEMPRINI: punizione per il Pda dai 25 metri, Battista si incarica della battuta e calcia bene superando la barriera. Semprini ci arriva e riesce a deviarla in angolo nonostante il rimbalzo insidioso.

65′ La Penna prova a liberare il destro dai 30 metri. Palla alta. Intanto fuori D’Alessandro per Clerici per gli orange.

67′ Buona punizione guadagnata da Spagna vicino alla lunetta dell’area di rigore. Se ne incarica ancora Battista che ha la chance di riprovarci.

67′ Calcia Battista ma la sfera sorvola di un metro la traversa.

70′ OCCASIONE PDA: grande sponda di Spagna a rimorchio per Clerici che ha una chance nitida, ma il suo destro è un passaggio a Semprini.

71′ Bel cross teso di Verdesi dalla trequarti a cercare Spagna, la sfera si spegne sul fondo. Non ci è arrivato di poco l’ex Montegiorgio.

72′ Ciampelli richiama in panca Pasqualini per Pietropaolo. Un under in più.

77′ Corner per il Pda, calcia Verdesi dalla destra. La sfera arriva sulla testa di Aliffi che tutto solo mette alto. Poteva fare meglio.

83′ Altro corner per il Porto d’Ascoli. Stavolta Battista calcia sul primo palo, ma Passalacqua commette fallo sul portiere.