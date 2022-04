Note: Chieti, 10° nuvoloso. Campo in discrete condizioni. Chieti in completo bianco e inserti neroverdi, Samb in tenuta rossoblu.

Angoli 3-2

FORMAZIONI

CHIETI: Forti, Di Renzo, Siragusa, Mele, Bassini, Pietrantonio, Di Mino, Mariani, El Ouazni, Ventola, Orlando.

A disposizione: Fusco, Consorte, Chiacchia, Aquilanti, Puglielli, Coulibaly, Gai, D’Innocenzo, Verna. Allenatore Alessandro Lucarelli

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi, Buono, Zanazzi.

A disposizione: Sprecacè, Pica, Amoruso, Ferri Marini, Varga, Zgrablic, Casella, Peroni, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

6′ OCCASIONE CHIETI: azione sviluppata sulla sinistra dei teatini con Siragusa che crossa al centro dell’area per El Ouazni. Il 9 neroverdi conclude di testa e sfiora il primo palo.

10′ OCCASIONE SAMB: pallone in profondità per Fall a tu per tu con Forti, il senegalese conclude con un pallonetto che finisce di poco sopra la traversa.

12′ Gioco momentaneamente fermo per un problema fisico del guardalinee.

15′ Riprende il gioco allo Stadio “G. Angelini” di Chieti, l’assistente dell’arbitro torna in campo con una fasciatura.

24′ Ci prova la Samb: rimessa battuta sulla sinistra da Lorenzoni che trova Cardella in area, il 7 prova l’acrobazia ma il pallone esce al lato.

32′ RECLAMA UN RIGORE IL CHIETI: discesa di Di Mino sulla destra che crossa al centro, devia Conson probabilmente con il braccio alto. L’arbitro fa proseguire.

36′ Azione offensiva dei rossoblu: Lisi in posizione centrale al limite dell’area serve Cardella in profondità ma viene anticipato ma sulla ribattuta arriva Fall che conclude alto.

43′ Ammonito Di Renzo per aver atterrato Cardella. Punizione sulla sinistra vicino all’area di rigore.

43′ Lisi prova il tiro direttamente in porta, Forti smanaccia in angolo.

45′ Sono quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+1′ Ammonito Cardella, fallo ai danni di Siragusa.