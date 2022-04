FERMO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine.

Carabinieri del Comando Provinciale in azione nel Fermano in questi giorni:una cittadina fermana era stata truffata poiché aveva pagato un uomo per un elettrodomestico mai consegnato.

I militari hanno rintracciato il truffatore, un 43enne della provincia di Roma: è stato denunciato per truffa.

Operazione resa nota tramite comunicato stampa giunto in redazione il 3 aprile dall’Arma.