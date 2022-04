TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 aprile, dalla Questura di Teramo.

Nel pomeriggio di ieri gli uomini del Commissariato di Atri hanno arrestato un 46enne cittadino italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, trovato in possesso sostanze stupefacenti di vario genere e di una pistola con matricola abrasa completa di caricatore e con colpo in canna opportunamente occultati all’interno di una abitazione apparentemente disabitata ma nella sua disponibilità.

I sospetti comportamenti dell’uomo, nel corso della sua permanenza nella cittadina, non erano, infatti passati inosservati agli occhi degli investigatori del Commissariato, che, raccolti inequivocabili indizi, hanno sorpreso l’uomo con diversi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in molteplici involucri di varie dimensioni, due bilancini di precisione e materiali per il confezionamento della sostanza, per un totale di circa 130 grammi di cocaina (5 involucri) 13 grammi di hashish (un involucro) e due chili e mezzo di marijuana ( suddivisa in tre sacchetti). La droga era stata abilmente nascosta in barattoli e secchi in metallo sia all’interno dei locali dell’immobile occupato abusivamente, nel comodino, tra i cuscini del divano e dentro cassetti del comò, sia nelle immediate pertinenze della stessa abitazione.

Nella stessa casa è stata rinvenuta anche una pistola di piccolo calibro, pronta per l’uso in quanto munita di colpo in canna e di caricatore completo di 5 colpi e con matricola visibilmente abrasa al fine di renderne difficoltoso il tracciamento. Altre munizioni della stessa arma sono state rinvenute all’interno del comò insieme a 50 proiettili di diverso calibro.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e di detenzione abusiva di munizioni.

Ora si trova presso un istituto carcerario.