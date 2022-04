SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dalla sfida contro i neroverdi di Lucarelli, in giornata odierna i rossoblu hanno svolto la rifinitura e dopo la sessione di allenamento è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Vogliamo invertire la rotta, non siamo soddisfatti di quanto fatto dopo la sosta. Dobbiamo ripartire e già abbiamo visto i ragazzi in settimana con un altro spirito, il periodo di stop per Covid ha messo fuori forma alcuni giocatori, ma non deve essere una scusante. Angiulli e Buono sono due giocatori importanti che devono migliorare la condizione fisica ma c’è la massima fiducia per loro da parte di tutti. Chieti? Sarà una gara difficile, l’importante è il nostro atteggiamento perché nelle ultime partite abbiamo sempre regalato un tempo. Non dobbiamo più regalare niente, siamo la Samb e tutti vorranno fare una grande gara contro di noi, siamo fiduciosi per la gara di domani. Infortunati? Sarà assente Lulli per squalifica, gli altri calciatori stanno bene”.