TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Dalle 22 di ieri sera due squadre dei Vigili del fuoco di Teramo ed Ascoli Piceno stanno effettuando la ricerca di una persona dispersa nel comune di Valle Castellana.

L’uomo, un 34enne di Sant’Egidio alla Vibrata, militare della Brigata alpina “Julia” con sede a Vipiteno, era impegnato un’escursione nella zona di San Giacomo, ma in serata non aveva fatto rientro nella sua abitazione e non rispondeva al telefono cellulare che risultava libero. I familiari, preoccupati della situazione, avevano allertato il 112 per chiedere soccorso.

Nella fase iniziale delle ricerche veniva individuata l’auto dell’escursionista parcheggiata nei pressi del piazzale degli impianti di risalita di Monte Piselli. Sul posto sono stati inviati anche un’unità cinofila e l’autofurgone Ucl (Unità di Comando Avanzato) dei vigili del fuoco di Teramo e due elicotteri del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara e del Servizio di Emergenza 118. Al momento nelle ricerche sono impegnate una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza, una squadra di soccorso alpino militare del 9^ Reggimento alpini dell’Aquila e due squadre del soccorso alpino del Cnsas di Teramo e Ascoli.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Valle Castellana per gli aspetti di competenza. Le operazioni di ricerca del disperso sono condotte in stretto collegamento con la Prefettura di Teramo.