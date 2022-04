SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trascorsa l’emergenza Covid, il Porto d’Ascoli vuole tornare a far punti.

Domenica 3 aprile, allo stadio ‘Riviera delle Palme’, alle ore 15, ci sarà il fischio d’inizio di Porto d’Ascoli-Trastevere, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie D. Dopo aver saltato le partite con Aurora Alto Casertano e Pineto a causa delle positività emerse durante il giro di tamponi della scorsa settimana, il Porto d’Ascoli di mister Ciampelli è pronto per affrontare i capitolini del Trastevere.

Con 45 punti totali, gli amaranto occupano il secondo posto della classifica, a nove lunghezze dalla capolista Recanatese e con un solo punto di vantaggio sull’inseguitrice Tolentino. Inutile dire che il Trastevere rappresenta una delle forze più pericolose del girone: le 41 reti segnate (secondo miglior attacco del girone) e le 26 subite dicono molto sulle qualità complessive della formazione di Mazza, reduce dal doppio pari con Fiuggi e Castelnuovo, con entrambe le partite decise sul finale. Distrazioni gravi da parte dei romani che, in tal modo, da una parte hanno permesso alla Recanatese di mantenere le distanze sul primo posto e dall’altra hanno concesso alle retrostanti formazioni di accorciare ulteriormente le distanze nella zona alta della classifica.

Sarà un match importantissimo per entrambe le squadre. Il Trastevere va alla ricerca di punti per restare attaccato al treno promozione e un ulteriore passo falso, ad 8 partite dal termine del campionato, potrebbe rivelarsi fatale. D’altra parte, gli ‘orange’ tenteranno di tutto per rosicare punti chiave per la rincorsa ai play-off che, nonostante le due partite da recuperare, dista soli cinque punti.

Riguardo le scelte di mister Mazza, occhio di riguardo alla punta centrale Giordano Fioretti, apparso on-fire nelle ultime due uscite grazie alle 3 reti siglate.

Probabile formazione Trastevere: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Chinappi, Pasqualoni, Giordani, Macrì, Crescenzi, Fioretti, Corsetti, Proia (All. Mazza).