SAN BENEDETTO – Provengono da Mosca e San Pietroburgo, dopo un rocambolesco viaggio a bordo di alcuni van partiti la scorsa settimana dalla città russa di Smolensk al confine con la Bielorussia, i ragazzi che nella nostra città vogliono esporre cartelli di protesta contro l’invasione dell’Ucraina voluta da Vladimir Putin. Questo, in sintesi, avevamo scritto sul nostro giornale in vista del tradizionale scherzo giornalistico che usiamo pubblicare ogni 1° Aprile.

Uno “scherzo” che purtroppo quest’anno ha assunto i contorni della serietà, se non della drammaticità. Ma non certo per colpa nostra né dei nostri lettori e concittadini.

Uno scherzo che però per noi – e speriamo davvero per tutti – deve, e vuole essere, un auspicio a che la guerra finisca in prima possibile e torni la pace su quei martoriati territori.

Una speranza – con l’occasione – che vogliamo ribadire e ripetere a gran voce in russo e in italiano:

Больше никакой войны! Мир, свобода и демократия теперь для всех народов!

Слава Украине! Слава России

Basta con la guerra! Pace, libertà e democrazia subito per tutti i popoli!

Gloria all’Ucraina! Gloria alla Russia!