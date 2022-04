GROTTAMMARE – Luci blu nella serata di sabato 2 aprile a Palazzo Ravenna per testimoniare la vicinanza della Città di Grottammare alle famiglie che combattono contro la sindrome dello spettro autistico. Ricorre domani, 2 aprile, la Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

Istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata nasce per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie, sensibilizzare i cittadini, bambini, ragazzi e adulti, ad accrescere la conoscenza sul tema, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale, e sostenere la ricerca scientifica negli studi sulle cause di questa disabilità, cause ancora in larga parte sconosciute.

Anche quest’anno, dunque, alcuni dei monumenti più importanti del mondo si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per connotare lo spettro autistico.

L’autismo è un disturbo complesso dello sviluppo cerebrale caratterizzato da difficoltà nell’interazione sociale e nella comunicazione. Secondo gli studi nazionali emersi nell’ambito del “Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico” , istituito nel 2016, co-coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, si stima che in Italia il disturbo colpisca 1 bambino su 77 (età 7-9 anni), con una prevalenza maggiore nei maschi di 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

(fonte: Ministero della Salute/scheda Autismo)