SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un percorso dedicato alla scoperta dell’ antico mestiere del funaio quello proposto dal Museo del Mare di San Benedetto del Tronto domenica 3 aprile, alle ore 15,30.

Partendo dal Museo della Civiltà Marinara, ci si potrà incamminare verso la “pineta dei funai”, per poi concludere il percorso con una gustosa merenda. L’attività, la prima di una serie di incontri che il museo ha deciso di dedicare agli antichi mestieri legati al mare, sarà un’occasione per grandi e piccoli di vivere il patrimonio sambenedettese come un grande “museo diffuso” e riappropriarsi degli spazi cittadini attraverso momenti di condivisione e socialità, anche grazie a chi ancora oggi ne conserva la memoria storica.

I costi dei biglietti sono 7,00 euro adulti, 5,00 euro bambini

La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069