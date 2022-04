SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Utes e Croce Rossa Italiana insieme per l’Ucraina. Si è tenuta venerdì 1 aprile la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di beneficenza organizzato dall’Utes e dalla Croce Rossa Italiana, dal titolo: “Parliamone…“.

Lo spettacolo, che avrà luogo venerdì 8 aprile alle ore 21 presso il teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza alla popolazione ucraina, duramente colpita dal conflitto in corso. Il costo del biglietto è di dieci euro.

Il tema della serata sarà una raccolta di varie scene prese dai più noti spettacoli teatrali e avrà lo scopo di mostrare la pluralità delle situazioni della vita, dai momenti più allegri a quelli più marcatamente drammatici.

In questo senso risultano emblematiche le parole della presidente dell’Utes Diana Lanciotti, che spiega: “La nostra Associazione è molto attiva in questi giorni per accogliere i profughi di guerra ucraini. Ci stiamo attivando per organizzare corsi di lingua italiana e già adesso abbiamo avuto parecchie decine di adesioni“.

Alle parole della presidente Lanciotti fanno eco quelle della vicepresidente della Croce Rossa Italiana Anna Mandolini, che aggiunge: “La Croce Rossa ha a cuore soprattutto la propria neutralità, perché il suo scopo è quello di prestare soccorso e non di parteggiare per una delle due parti. Sul piano puramente pratico quello che posso dire è che, per adesso, la situazione è ancora sotto controllo, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci un’autentica esplosione di arrivi“.

Infine a richiamare sulla natura artistica dell’iniziativa è stato il regista Stefano Marucci, che ha concluso: “Lo spettacolo doveva essere un’occasione per celebrare la rinascita dopo i due anni di pandemia, ma purtroppo lo scoppio della guerra ci ha costretti a ripensarlo. Il teatro, infatti, ha sempre avuto lo scopo di parlare del presente, usando gli strumenti dell’arte per descrivere le realtà e la situazione in cui ci troviamo non poteva non essere raccontata”.