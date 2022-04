SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In arrivo la prima edizione del San B Sound, Il festival targato Best Eventi e Comune di San Benedetto del Tronto che andrà in scena al Parco Nelson Mandela di San Benedetto dal 30 agosto al primo settembre, un festival di cui sarà annunciata la line up nei prossimi giorni e che da subito fissa l’obiettivo di entrare a far parte delle rassegne musicali più interessanti dell’estate.